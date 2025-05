Toledo x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da primeira fase da Copa do Brasil Feminina. - / Arte GZH

As Gurias do Brasil de Farroupilha enfrentam o Toledo na próxima quarta-feira (28), às 15h, no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, no Paraná. O duelo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil Feminina.

As equipes se enfrentaram na Série A-3 do Brasileirão, em 11 de maio, nas Castanheiras. Na ocasião, o rubro-verde venceu por 2 a 0. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Toledo x Brasil-Far

Toledo: Thais Cristina; Lays, Emilly, Maria Eduarda e Ester Gloria; Stephani, Adrieli e Alana Albani; Belinha, Jhoka e Nathally. Técnico: Jaime Filho.

Brasil-Far: Gaby; Ju Goes, Alissa, Andressa Kreski e Marcela; Ingrid, Tawany e Emmily Karla; Andressa Ramos, Gabizinha e Isa Padilha. Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Toledo x Brasil-Far

Jaqueline Blasius (SC), auxiliada por Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR) e Sergio Henrique Monteiro Gomes (PR).

Onde assistir a Toledo x Brasil-Far

Ainda não foram divulgadas informações a respeito de transmissão.

Como chegam Toledo x Brasil-Far

Toledo

O time paranaense não vive grande temporada. Na Série A-3 do Brasileirão, foi eliminado na lanterna do Grupo A-4. Ao longo de três rodadas, acumulou três derrotas, com dois gols marcados e 12 sofridos.

Brasil-Far

O rubro-verde também foi eliminado na Série A-3, mas teve melhor campanha que o Toledo. Após classificar-se às oitavas de final, o Brasil-Far caiu para o Pérolas Negras nos mata-matas, após duas derrotas.

Ao longo da competição, foram duas vitórias e três tropeços. Além de seis gols marcados e cinco sofridos.

Regulamento da Copa do Brasil

A competição que volta ao calendário do futebol feminino irá reunir 65 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.