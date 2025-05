Técnico Maurício Salgado comenta retorno às Gurias Coloradas: "Só voltei porque era o Inter"; assista

Maurício Salgado é o convidado do Resenha das Gurias

O técnico Maurício Salgado está de volta ao Inter . Após quase dois anos no Flamengo, ele retorna ao time gaúcho pelo qual conquistou três títulos estaduais e um vice brasileiro , em 2022.

Agora, Salgado tem a missão de tentar uma vaga aos mata-matas do Brasileirão Feminino. O time colorado volta a campo na segunda-feira (19), às 20h, contra o Palmeiras.

Confira a entrevista com Salgado

No novo episódio do Resenha das Gurias, ele fala sobre a decisão pelo retorno ao Inter, os objetivos para a temporada e a reta final do Brasileirão Feminino.