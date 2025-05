Técnico do Inter analisa empate com o Palmeiras: "Acho que a gente está no caminho"

Treinador está na segunda passagem na casamata colorada. Valeria Possamai / Agência RBS

As Gurias Coloradas chegaram ao quinto jogo consecutivo sem saberem o que é perder no Brasileirão Feminino. Na noite desta segunda-feira (19), a equipe gaúcha ficou no 2 a 2 com o Palmeiras em Porto Alegre.

O empate, no entanto, deixou o Colorado a quatro pontos do Bragantino, primeiro time na zona de classificação para as quartas de final do campeonato. Ainda assim, o técnico Maurício Salgado reconheceu o crescimento da equipe nas últimas partidas.

— Eu acho que a gente está num processo de construção. Uma das dinâmicas do Inter é exatamente a gente conseguir ser mais equilibrado. Eu acho que esse jogo já mostrou bastante isso. Eu acho que a gente está no caminho — analisou após a igualdade contra as paulistas.

Antes do jogo, o treinador já não podia contar com Myka e com Julieta Morales e, para o jogo contra o Flamengo, na próxima quinta-feira (22), ainda perdeu as zagueiras Bruna Benites (lesão) e Fefa Lacoste (suspensa), além de Eskerdinha, que sentiu antes do confronto de segunda.

— Amanhã (terça) a gente analisa com calma o jogo e principalmente as jogadoras que nós vamos ter em condição de jogo. Os problemas vão surgir e obviamente nós vamos ter uma dificuldade em relação ao jogo com o Flamengo, em relação ao elenco. Eu estou bem confiante com o nosso elenco. Quem botar a camisa ali vai ter que dar conta — completou.

A partida contra as cariocas será na próxima quinta-feira, às 15h, na Gávea. As rubro-negras ocupam a sexta posição, dentro da zona de classificação para as quartas de final do campeonato.