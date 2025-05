Técnica do Grêmio valoriza goleada sobre o 3B da Amazônia no Brasileirão Feminino: "Trouxe de volta a confiança"

O Grêmio conquistou a vitória que tanto almejava no Brasileirão Feminino. Após dois empates, as Mosqueteiras voltaram a somar os três pontos na Série A-1. O resultado veio com a goleada por 4 a 0 sobre o 3B da Amazônia, nesta quarta-feira (21), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.