Técnica do Grêmio avalia novo empate e fala sobre chances de classificação no Brasileirão: "Vamos lutar até o final"

Thaissan Passos, técnica do Grêmio, em partida contra o Bragantino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras ainda acreditam na chance de classificação aos mata-matas do Brasileirão Feminino, mas seguem com dificuldades de aproximar-se do G-8. Na tarde deste domingo (18), o Grêmio teve a chance de alcançar a pontuação do oitavo colocado, porém desperdiçou.

Em duelo direto com o Bragantino, o time tricolor saiu na frente, com gol de Gisele, mas não conseguiu segurar o resultado e viu o time paulista empatar com Paulina, de pênalti. Com isso, permaneceu em 11º.

— Fizemos um grande jogo, mas o futebol não é justo. Quando estávamos com uma a menos, fizemos o gol e podíamos ter finalizado para fazer o segundo. Mas eu tenho muito orgulho desse grupo. As meninas são muito trabalhadoras, a comissão técnica também — avaliou a técnica Thaissan Passos em entrevista exclusiva à Zero Hora, ela completou:

— Só que enquanto a bola não entrar e não fizermos os três pontos, vamos ser julgados que não estamos tendo competência para fazer um bom trabalho, um bom Brasileirão. Mas enquanto tiver 1% de chance, vamos lutar até o final (pela classificação).

No segundo tempo, o Grêmio teve a expulsão da volante Bia Santos, após falta em Catalina. Foi a oitava vez em que o Tricolor teve uma a menos na temporada.

— É uma coisa que a gente está tomando muito cuidado e estamos tentando entender tudo o que está acontecendo. Nenhuma atleta é expulsa porque ela quer. Na verdade, o que acontece é um ímpeto, uma vontade, um tesão de tentar resolver o problema e às vezes você acaba indo com uma força a mais. Então, a gente precisa reorganizar esses pensamentos para que a gente pare de tomar esses cartões — enfatizou a treinadora gremista.

Promessa da base

Gisele marcou o gol do Grêmio contra o Bragantino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O gol do Grêmio veio depois da expulsão — precisamente, quatro minutos após Bia Santos receber o cartão vermelho. Foi dos pés de Gisele que saiu a finalização que venceu a goleira Thalya.

Com 17 anos, a atacante vinha de dois jogos em sequência como titular. No entanto, neste domingo, iniciou no banco de reservas e foi promovida ao time no intervalo.

— A Gisele vinha de três jogos seguidos. Ela é uma menina de 17 anos que também vai se desgastar. E temos uma atleta, também, que é a Luana (Spindler) e estava esperando uma oportunidade — ressaltou a técnica, falando sobre a promessa da base:

— A Gisele dá uma qualidade muito boa de velocidade para a nossa equipe no segundo tempo. Então, entendemos que era uma oportunidade para encaixar uma jogadora que, dentro do contexto da estratégia tática, entenderia o que precisávamos. E contamos com a velocidade da Gisele no segundo tempo, e deu certo.

Sequência do Brasileirão

Agora, para a próxima rodada, a técnica Thaissan Passos terá de decidir qual será sua titular para enfrentar o 3B da Amazônia. De toda forma, para o jogo da quarta-feira (21), apenas a vitória interessa se quiser seguir sonhando com a classificação.

— Vamos lutar até o final. Não estamos confortáveis com essa situação e todos os jogos estão sendo uma final há muito tempo. Mas futebol não é uma ciência exata, o que vale é a bola no barbante. E isso não quer dizer que a gente não tenha competência e que o nosso trabalho não esteja sendo desenvolvido jogo a jogo — disse Thaissan, e acrescentou:

— O Campeonato Brasileiro é a nossa prioridade, mas tem muita coisa para a gente viver pela frente. Vamos continuar incomodando, fazendo grandes jogos e uma hora Deus honra, porque Ele honra quem trabalha e a gente trabalha muito para poder fazer as coisas acontecerem. A gente não vai desistir — finalizou.

Ainda restam quatro jogos para o Grêmio buscar a classificação. Após o jogo contra o 3B da Amazônia, o Tricolor terá embates com Fluminense (fora), Real Brasília (fora) e Flamengo (casa).