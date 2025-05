Seleção feminina vence a Colômbia, mas não conquista o hexagonal Sub-17

Brasileiras celebram classificação. NELSON TERME / CBF

O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, neste sábado (24), no hexagonal feminino sub-17. Contudo, a Seleção precisava vencer por quatro gols ou mais e, ainda torcer por um empate entre Equador e Paraguai para ficar com o título. A atacante Evelin, atleta do Santos, marcou o único gol da partida.

O hexacampeonato não veio, mas a Seleção levantou a taça deste torneio nos anos de 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024.

Com uma campanha surpreendente, o Paraguai ficou com o título, após vencer o Equador, por 1 a 0, na rodada final. No outro jogo, o Chile ganhou do Peru por 3 a 0.