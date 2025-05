Seleção Brasileira Feminina começa a se apresentar para amistosos contra o Japão

A Seleção Brasileira Feminina começou a se apresentar, na noite do último domingo (25), em um hotel de São Paulo, para os amistosos contra o Japão. As partidas são válidas pela data Fifa.

As primeiras a chegar foram a volante Angelina e a atacante Marta, ambas atletas do Orlando Pride , dos Estados Unidos. Ao longo do dia, mais 21 atletas se apresentaram. Agora, nesta segunda-feira (26), são as esperadas a goleira Lorena e as atacantes Jheniffer e Ludmila , para completar o elenco.

Preparação

O Brasil iniciará a preparação nesta segunda, às 15h30min, com um treino no CT Joaquim Grava, do Corinthians. As atividades seguem até quinta-feira (29), quando será realizado um trabalho na Arena do Corinthians, palco do primeiro amistoso.