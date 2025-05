"Sabemos muito bem como é enfrentar a equipe delas", diz volante do Brasil antes de amistoso contra o Japão

Angelina tem 25 anos e defende o Orlando Pride. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira se prepara para os dois testes contra o Japão nesta data Fifa. O primeiro duelo ocorre nesta sexta-feira (30), às 21h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo.

Será a 17ª vez que as seleções vão se enfrentar. O último jogo ocorreu durante os Jogos Olímpicos, quando o Brasil perdeu por 2 a 1.

— A gente já jogou contra o Japão, então a gente sabe muito bem como é enfrentar a equipe delas, exige muito fisicamente e tecnicamente. É uma concentração que a gente tem de ter os 90 minutos. É uma equipe fortíssima e esse ano vem de bons resultados — avalia a volante Angelina, do Orlando Pride.

Com 25 anos, Angelina conquistou seu espaço junto à Seleção Brasileira e participou das últimas edições de Olimpíadas e Copa do Mundo. Desde 2023, porém, está tendo a experiência de trabalhar com Arthur Elias no comando da equipe.

— O Arthur tem dado muita confiança para a gente. Não só para as 11 que começam, mas para as que entram no jogo, para as meninas que vêm pela primeira vez. Então, isso é mérito da comissão, de transmitir essa confiança, de transmitir uma clareza do modelo de jogo — enfatizou a volante.