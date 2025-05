Promessa da base comemora estreia pelo profissional do Grêmio: "Pude realizar um sonho"

Júlia Martins é cria da base do Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A goleada por 4 a 0 sobre o 3B da Amazônia, na noite desta quarta-feira (21), ficará marcada na história de uma atleta do elenco gremista. Com apenas 17 anos, a atacante Júlia Martins fez sua estreia no time principal.

Ao longo da temporada, a promessa da base já vinha aparecendo entre as relacionadas de Thaissan Passos. E, ao longo deste período, pôde se preparar para este momento.

— Todos os jogos que eu peguei lista, sempre estava preparada e hoje (quarta-feira), no decorrer da partida, a Thaissan disse: "Aquece bem que tem possibilidade de você entrar". Então, já fui para o aquecimento com a mentalidade de que se eu entrasse, daria o meu máximo para ajudar a equipe — afirmou a atacante, em entrevista exclusiva à Zero Hora.

Com contrato profissional com o Tricolor até 2026, Júlia Martins sofreu com duas lesões ligamentares no joelho. Agora, enfim recuperada e à disposição, comemorou as oportunidades.

— Eu tive duas lesões de LCA. Foi aquele: volta e machuca, que não é fácil. Mas pude realizar um sonho que é estrear pelo profissional. Estou muito feliz principalmente com a vitória da equipe, estávamos precisamos e agora é dar continuidade e buscar classificação — relembrou.

Nos minutos que esteve em campo, Júlia Martins também teve uma oportunidade de balançar as redes. Ao 34 minutos do segundo tempo, arriscou em gol, mas mandou sobre a meta.

— O primeiro passo foi dado. E eu sou atacante, então, sempre que entrar, vou querer marcar gol. Foi quase. Mas, se Deus quiser, numa próxima oportunidade vou poder ajudar a equipe, que é a meta principal — finalizou.

Fala, professora

A técnica Thaissan Passos também valorizou a qualidade de Júlia Martins. Ex-treinadora da base do Corinthians, ela disse que já conhecia a atleta e também valorizou o trabalho feito no Tricolor.

— A Júlia é uma menina muito especial. A base do Grêmio é um trabalho muito bem feito em que a gente está vendo muitas meninas espalhadas por aí. E tomara que eu tenha a oportunidade e a honra de conseguir dar oportunidade para elas no profissional — enfatizou a treinadora.

Além de Júlia Martins, a também atacante Gisele é outra que vem se destacando no principal do Grêmio. O elenco profissional também conta com outras jogadoras que foram formadas pelo clube, como a lateral Raissa Bahia e a zagueira Brito, por exemplo.