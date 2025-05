O que diz a técnica do Grêmio sobre as oito expulsões da equipe ao longo da temporada no Feminino

Grêmio vem de empate com o Bragantino no Brasileirão Feminino.

O Grêmio tem um problema constatado na temporada: as expulsões. Em 12 jogos, já foram oito cartões vermelhos . E a situação se repetiu na partida deste domingo (18), quando empatou em 1 a 1 com o Bragantino.

Aos 19 minutos do segundo tempo, a volante Bia Santos foi advertida com o vermelho após falta em Catalina. A advertência , porém, gerou reclamações acerca da arbitragem.

— Vocês estão vendo o que está acontecendo no futebol feminino e no futebol masculino, é bizarro o que está acontecendo. Os erros de interpretação são infantis e isso vem influenciando muito os jogos — avaliou a técnica Thaissan Passos.

Problema recorrente

Agora, o Grêmio terá três dias para resolver este problema antes do próximo jogo. Na quarta-feira (21), o Tricolor receberá o 3B da Amazônia no CT Hélio Dourado, pela 12ª rodada do Brasileirão. Para seguir sonhando com a classificação, a vitória é crucial.