"Nossa identidade é a de vencer", diz atacante da Seleção sobre legado de Arthur Elias

Jheniffer é atleta do Tigres, do México. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira tem um objetivo claro para 2027: conquistar a Copa do Mundo inédita diante do torcedor. A preparação para buscar esse título já se iniciou e vem contando com amistosos diante de adversários bem ranqueados mundialmente.

Após uma derrota e uma vitória contra os Estados Unidos (o líder do ranking), o Brasil duelará com o Japão (quinto colocado). O primeiro teste será nesta sexta-feira (30), às 21h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo.

— É um adversário muito qualificado, a gente sabe disso. Acho que é uma das melhores equipes (do mundo), e também muito inteligente. Temos estudado bastante e nos preparado para enfrentá-las. Tivemos uma derrota nas Olimpíadas e estamos engasgadas. Então, temos de estar atentas, principalmente no final do jogo — avaliou a atacante Jheniffer, que atualmente defende o Tigres-MÉX.

Durante os Jogos Olímpicos, Brasil e Japão se enfrentaram na segunda rodada. À época, a Seleção ia vencendo até os acréscimos, quando viu as japonesas marcarem duas vezes e conquistarem o triunfo por 2 a 1.

Medalha de prata e legado

Mesmo com esse tropeço, o saldo das Olimpíadas foi positivo. O Brasil se recuperou ao longo da competição e a encerrou com a conquista da medalha de prata, a terceira de sua história.

Agora, porém, o sonho é de dar um passo a mais. Com a preparação em andamento, o foco é no título inédito da Copa do Mundo de 2027, que será realizada em solo brasileiro. Antes disso, porém, há a busca pela hegemonia na Copa América.

— O que a gente tem dentro da gente é a identidade de vencer. É uma mentalidade que o Arthur implementa em todas as convocações: vencer, vencer e vencer. Vamos estar numa Copa América assim, com o objetivo de vencer todos os jogos, de ganhar — enfatizou a atacante Jheniffer.