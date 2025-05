Meia do Grêmio é convocada pela seleção da Colômbia

Montoya é a capitã da seleção colombiana. (Staff images Woman/CONMEBOL)

Daniela Montoya, meia do Grêmio, foi chamada pela seleção da Colômbia para os amistosos das datas Fifa, nos dias 30 de maio e 2 de junho, contra a Coreia do Sul. Por conta da pausa no Brasileirão, a atleta não será desfalque para o Tricolor.

A equipe colombiana irá disputar duas partidas contra a Coreia do Sul. O jogo do dia 30 de maio será às 7h (horário de Brasília), no Estádio Incheon Namdong Asiad, e o do dia 2 de junho, também às 7h, no Yongin Mireu Stadium.

Montoya chegou ao Grêmio nesta temporada. No currículo, soma diversos feitos com a seleção de seu país, inclusive o protagonismo com a braçadeira de capitã.

Além da convocação de Daniela Montoya, o Grêmio teve outro nome chamado nesta data Fifa: Yamila Rodriguez, que irá representar a Argentina. A atleta vai defender a seleção em dois amistosos contra a Austrália, que ocorre nos dias 26 de maio e 3 de junho.

Reta final do Brasileirão

Após este período, o Grêmio irá encarar a segunda parte da reta decisiva do Brasileirão. Restarão mais três rodadas da primeira fase. A equipe ainda luta por uma vaga dentro do G-8. Neste momento, está na 10ª posição, com 15 pontos — um ponto de diferença para a zona de classificação.

O primeiro jogo após a data Fifa será contra o Fluminense, no dia 6 de junho, em Moça Bonita.