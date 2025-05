Juventude perde para a Ferroviária e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino

O time grená construiu o resultado no segundo tempo. Aos 31 minutos, Darlene arriscou de fora da área e mandou no cantinho esquerdo da goleira Renata May. Depois, aos 34, foi a vez de Natalia Vendito deixar o dela, após cruzamento de Caty à pequena área.

Com o resultado, as Gurias Jaconeras seguem na penúltima colocação, com seis pontos. O 3B da Amazônia, primeiro fora do Z-2, tem sete.