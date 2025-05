O que dizem as jogadoras da Seleção Brasileira antes dos amistosos contra o Japão

Brasil realizou a preparação no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Japão em dois amistosos válidos pela data Fifa. Os testes serão realizados em São Paulo, com o apoio da torcida.

O primeiro jogo ocorre nesta sexta-feira (30), às 21h30min, na Arena do Corinthians, na capital paulista. Depois, na segunda-feira (2), às 20h, as seleções se reencontram no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Ao longo da semana, nos treinos realizados no CT Joaquim Grava, do Corinthians, as jogadoras da Seleção Brasileira projetaram os amistosos. Os dois testes são preparatórios para a Copa América, que se inicia em julho, no Equador.

Importância de Marta

Marta voltou a ser convocada por Arthur Elias. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A zagueira Isa Haas, que atualmente defende o Cruzeiro, mas construiu grande parte de sua carreira no Inter, falou sobre a honra de estar na mesma convocação que Marta. Com 24 anos, a defensora começou a ser convocada logo que se encerrou o ciclo olímpico.

— É a minha primeira convocação com a Marta. Então, é uma honra estar com ela e eu vou tentar durante essa convocação e esses dias ficar com ela, tentar entender um pouco mais como ela funciona e tentar entender muito sobre a carreira dela e sobre como ela pode nos ajudar cada vez mais aqui dentro — afirmou Isa Haas.

A também zagueira Tarciane seguiu a mesma linha e brincou sobre a aposentadoria da camisa 10. Com 39 anos, Marta ainda não havia sido convocada neste novo ciclo.

— A gente já sabia que ela ia voltar, porque ela é uma peça muito importante na Seleção. Todo mundo sabe disso. Ontem (segunda-feira) eu estava até falando que todo mundo quer ter uma Marta no time, pela liderança, pela história, por tudo. Ela é uma pessoa muito importante para o nosso grupo — completou Tarciane, que hoje atua pelo Lyon-FRA:

— Já falei, ela vai se aposentar com uns 45, por aí. Enquanto ela estiver bem, eu vou estar incentivando ela para ela poder continuar com a gente. Não tem como ficar sem a Marta. Não vejo a Seleção sem ela.

Apoio da torcida

Brasil conta com o apoio dos torcedores para vencer o Japão. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Outro ponto muito enfatizado pelas atletas foi o apoio vindo das arquibancadas. Atuando no Brasil, a Seleção espera contar com o empurrão dos torcedores para vencer a quinta colocada no ranking mundial.

— Estou muito empolgada, muito feliz, até porque eu nunca joguei em um clube aqui (no Brasil), só com a Seleção. Estou muito contente e muito ansiosa para esses jogos. A nossa torcida dá muita energia para nós — avaliou a atacante Gio Queiroz, do Atlético de Madrid.

Os amistosos também marcarão reencontro de várias ex-jogadoras do Corinthians com a Arena. A lateral Yasmim, que atualmente defende o Real Madrid, fez questão de reiterar o carinho que sente pela história construída no clube.

— Acho que eu vou me emocionar muito quando eu estiver na Neo Química, por toda a história que eu tenho aqui no Corinthians. Sou muito grata ao que o Corinthians me deu, ao que o futebol me deu, ao que a Seleção me deu. Então, acho que vai ser um dia muito bom, vai ser um dia maravilhoso que eu vou, certamente, me emocionar muito — enfatizou a lateral Yasmim.

Adversário bem ranqueado

Brasil e Japão se enfrentaram na última edição dos Jogos Olímpicos. Ben STANSALL / AFP

Para sair da Arena do Corinthians com o resultado positivo, o Brasil terá de vencer a forte seleção japonesa. Quinta no ranking mundial, a equipe já conquistou Copa do Mundo (2011) e Olimpíadas (2010).

— A gente já jogou contra o Japão, então a gente sabe muito bem como é enfrentar a equipe delas, exige muito fisicamente e tecnicamente. É uma concentração que a gente tem de ter os 90 minutos. É uma equipe fortíssima e esse ano vem de bons resultados — avaliou a volante Angelina, do Orlando Pride.

Em 2024, o Brasil enfrentou o Japão na segunda rodada dos Jogos Olímpicos. O resultado, porém, não foi o almejado. A Seleção Brasileira saiu à frente, mas foi derrotada nos acréscimos.

— É um adversário muito qualificado, a gente sabe disso. Acho que é uma das melhores equipes (do mundo), e também muito inteligente. Temos estudado bastante e nos preparado para enfrentá-las. Tivemos uma derrota nas Olimpíadas e estamos engasgadas. Então, temos de estar atentas, principalmente no final do jogo — avaliou a atacante Jheniffer, que atualmente defende o Tigres-MÉX.

Mais testes