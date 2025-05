Inter x Palmeiras pelo Brasileirão Feminino; acompanhe ao vivo

As Gurias Coloradas enfrentam o Palmeiras nesta segunda-feira (19), às 20h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Acompanhe as informações da partida em GZH.

O Inter vem de empate fora de casa. No último sábado (10), ficaram no 1 a 1 com o Juventude. Com isso, permaneceram fora da zona de classificação, com 10 pontos.

As Palestrinas vêm de vitória em casa. No último sábado (10), aplicaram 4 a 2 no 3B da Amazônia. Com isso, chegaram aos 20 pontos e estão na zona de classificação.

Acompanhe o jogo minuto a minuto