Inter x Palmeiras: tudo sobre o jogo da 11ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Palmeiras na próxima segunda-feira (19), às 20h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Palmeiras

Inter: Mayara; Capelinha, Fefa Lacoste, Bruna Benites e Katrine (Eskerdinha); Jordana, Marzia, Rafa Mineira (Katrine) e Myka (Paola Pereira); Belén Aquino e Julieta Morales (Clara Güell). Técnico: Maurício Salgado.

Palmeiras: Kate Tapia; Ingryd, Fê Palermo e Pati Maldaner; Andressinha, Yoreli Rincón, Rhay Coutinho e Ana Júlia; Tainá Maranhão, Stefanie (Greicy) e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Arbitragem para Inter x Palmeiras

Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Ariela Duarte da Silveira (RS) e Cassio Pires Dornelles (RS).

Onde assistir a Inter x Palmeiras

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h;

O Sportv anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Palmeiras

Inter

As Gurias Coloradas vêm de empate fora de casa. No último sábado (10), ficaram no 1 a 1 com o Juventude. Com isso, permaneceram fora da zona de classificação, com 10 pontos.

Para este jogo, o técnico Maurício Salgado têm as dúvidas da meia Rafa Mineira e das atacantes Julieta Morales e Myka, que foram ausências nos treinamentos da semana.

Palmeiras

As Palestrinas vêm de vitória em casa. No último sábado (10), aplicaram 4 a 2 no 3B da Amazônia. Com isso, chegaram ao terceiro lugar, com 20 pontos.

O Alviverde também vem dividindo as atenções com o Paulistão. Na última quarta-feira (14), o Palmeiras venceu a Ferroviária por 1 a 0.

Leia Mais Brasileirão Feminino: como foi a décima rodada e qual é a situação dos times gaúchos

Ingressos para Inter x Palmeiras

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Sesc.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.