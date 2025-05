Inter recebe o Real Brasília almejando a recuperação no Brasileirão Feminino 

Inter, de Bruna Benites (direita), segue em busca da primeira vitória. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas seguem em busca da recuperação no Brasileirão Feminino. A próxima oportunidade de afastar-se da zona de rebaixamento será nesta quinta-feira (1º), às 16h, contra o Real Brasília. O duelo ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Na saga pela primeira vitória na temporada, o Inter deve ter uma novidade na casamata. O técnico Maurício Salgado foi anunciado no último domingo (27) e assistiu ao Gre-Nal nas arquibancadas. Por não ter sido registrado no BID a tempo, ele também não estará na beira do gramado contra o Real Brasília.

Após sua passagem vitoriosa pelas Gurias Coloradas, quando foi vice-campeão brasileiro e conquistou vaga à Libertadores, o treinador retorna em um cenário conturbado. Restam oito rodadas para que o Inter busque a reabilitação na Série A-1.

— É um grande desafio, porque é um campeonato em que começamos achando que é longo, mas é bem curto. Ainda mais nessa dinâmica de jogos muito sequenciais. Então, se a gente for ver, não temos tempo de treinar — afirmou o treinador após o empate no Gre-Nal, e completou:

— O Inter jogou hoje (segunda-feira), joga quinta e depois no domingo. Então, é muito do entendimento delas e de todo mundo comprar a ideia e abraçar o plano.

Situação colorada

Para este jogo, o Inter terá o retorno da volante Capelinha, após cumprir suspensão. Por outro lado, a meia Julia Bianchi está fora do restante da temporada, após ter constatada lesão ligamentar no joelho.

Além disso, com a vitória do 3B da Amazônia sobre o Sport, na quarta-feira (30), as Gurias Coloradas entraram na zona de rebaixamento. Agora, o time gaúcho precisa ao menos pontuar para deixar o Z-2 ao final da rodada. Em relação ao G-8, a distância é de oito pontos.

