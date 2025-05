Inter é goleado pelo Flamengo e segue distante da zona de classificação no Brasileirão Feminino

Inter, de Eskerdinha, perdeu para o Flamengo. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas não conseguiram superar o invicto Flamengo de Rosana Augusto e saíram do Estádio do Gávea, no Rio de Janeiro, com uma derrota. Em partida realizada nesta quinta-feira (22), o Inter perdeu para o Rubro-negro por 4 a 1, pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino.

As Meninas da Gávea marcaram seus gols com Ju Ferreira, Djeni, Fernanda e Leidiane. Enquanto Belén Aquino, de pênalti, descontou para as Gurias Coloradas.

O tropeço mantém o Inter na 12ª colocação, com 11 pontos — são cinco de distância para a zona de classificação. Agora, o Colorado terá tempo para ajustar os erros e voltará a campo apenas após a data Fifa, em 7 de junho, contra o América-MG.

Formação colorada

Inter foi a campo com quatro mudanças: Ketlin, Gi Santos, Eskerdinha e Julieta iniciaram, com Fefa, Benites, Pati Llanos e Clara fora. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O técnico Maurício Salgado promoveu quatro alterações em relação ao time que empatou com o Palmeiras. Duas delas, foram forçadas: com a suspensão de Fefa Lacoste e a lesão de Bruna Benites.

Com isso, foram três alterações na defesa. Mayara foi mantida no gol e as duas zagueiras escolhidas foram Gi Santos e Capelinha (esta, improvisada na função). As laterais foram Ketlin, pela direita, e Eskerdinha, na esquerda.

O meio de campo foi formado por Jordana, Marzia, Rafa Mineira e Katrine. Enquanto o ataque teve as uruguaias Belén Aquino e Julieta Morales (esta, voltando de lesão e assumindo a vaga de Clara Güell).

Etapa inicial

Inter, de Marzia, sofreu um gol no primeiro tempo. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O primeiro tempo foi praticamente todo de domínio e controle do Flamengo. As Meninas da Gávea levaram perigo já aos dois minutos, quando Mariana cabeceou sobre o gol, após cruzamento de Cristiane.

O time de Rosana Augusto, porém, não demorou para ser efetivo. Aos seis, após cobrança de falta à área, Agustina ajeitou de pé esquerdo para que a volante Ju Ferreira aparecesse sozinha para bater no cantinho esquerdo de Mayara e mexer no marcador.

À frente no placar, o Flamengo não diminuiu o ritmo, e seguiu empilhando chances. Aos 11, Ju Ferreira teve nova chance, após receber de Fernanda e limpar a marcação de Jordana. Mas desta vez mandou pela linha de fundo.

Nos minutos seguintes, mais oportunidades das Meninas da Gávea. Mariana e Glaucia tiveram suas chances de balançar as redes, mas ambas erraram a mira e mandaram longe do gol colorado.

A primeira grande defesa de Mayara veio na sequência. Aos 21, Glaucia finalizou após passe de Fernanda e exigiu a intervenção da goleira do Inter, à queima-roupa.

O Inter só conseguiu reagir na reta final, em todas as vezes com Belén Aquino. Aos 30, a uruguaia cobrou falta pelo lado esquerdo e arriscou direto em gol, mas parou em Karol Alves.

Depois, aos 38, a atacante voltou a levar perigo, em tentativa de gol olímpico, que chegou a bater no travessão e na goleira do Fla. A arbitragem, porém, já assinalava falta de Eskerdinha em Karol Alves.

Antes de se encerrar o primeiro tempo, ainda deu tempo para cada lado finalizar uma vez: o Flamengo tentou com Cristiane, de letra, e o Inter arriscou com Julieta Morales, direto nas mãos da goleira rubro-negra.

Reta final

Gurias Coloradas não conseguiram superar o Flamengo na Gávea. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira e, logo aos cinco minutos, o Flamengo confirmou a vitória. Em jogada pela direita, Ketlin e Capelinha se pecharam entre si e viram Fernanda finalizar para vencer Mayara e ampliar a vantagem rubro-negra.

As Meninas da Gávea voltaram a levar perigo aos 19. Em jogada de velocidade pelo lado esquerdo, Laysa finalizou e parou em grande defesa de Mayara. No rebote, porém, a bola sobrou nos pés de Cristiane, que cruzou para que Djeni aparecesse na pequena área apenas para empurrar ao fundo das redes.

O Inter reagiu aos 21 minutos, quando Laysa cometeu falta em Marzia dentro da grande área e a arbitragem assinalou penalidade. A uruguaia Belén Aquino foi para a cobrança e mandou com perfeição no canto esquerdo de Karol Alves.

O Inter quase chegou ao segundo gol aos 33 minutos. Depois de falta cobrada por Belén Aquino, Capelinha apareceu na pequena área para cabecear e mandar no travessão.

Um minuto depois, porém, o Flamengo acabou com qualquer chance de reação colorada. Após cruzamento à área, Leidiane dominou e não teve dificuldades para vencer a marcação de Capelinha e finalizar com o pé direito para o fundo das redes. Assim, estava decretada a goleada as Meninas da Gávea sobre o Inter.

Brasileirão Feminino — 12ª rodada — 22/5/2025

Flamengo (4)

Karol Alves; Monalisa, Flávia Mota, Agustina (Nubia, INT) e Chai (Jucinara, 31'/2ºT); Djeni, Ju Ferreira e Glaucia (Vitória Almeida, 15'/2ºT); Fernanda, Mariana (Laysa, 15'/2ºT) e Cristiane (Leidiane, 31'/2ºT). Técnica: Rosana Augusto.

Inter (1)

Mayara; Ketlin (Bianca Martins, 9'/2ºT), Capelinha (Sarah, 38'/2ºT), Gi Santos e Eskerdinha (Clara Güell, INT); Jordana (Pati Llanos, 27'/2ºT), Marzia, Rafa Mineira (Mayara Vaz, 38'/2ºT) e Katrine; Julieta Morales e Belén Aquino. Técnico: Maurício Salgado.

Gols: Ju Ferreira (F), aos 6 minutos do primeiro tempo; Fernanda (F), aos 5 minutos, e Djeni (F), aos 19 minutos, Belén Aquino (I), aos 21 minutos, e Leidiane (F), aos 34 minutos, do segundo tempo.

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro;

Cartão amarelo: Jordana e Marzia (I); Flávia Mota (F)

Arbitragem: Marianna Nanni Batalha (SP), auxiliada por Thayse Marques Fonseca (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ).

Próximo jogo

Sábado, 7/6 — 16h

Inter x América-MG