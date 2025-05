Inter chega aos 700 gols desde a retomada do departamento feminino

Belén Aquino marcou o 700º gol do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas alcançaram, na quinta-feira (22), a marca de 700 gols desde a reabertura do departamento feminino, em 2017. Desde então, são 220 partidas realizadas por competições estaduais, nacionais e internacionais — média de 3,2 gols/jogo.

O gol 700 veio na derrota por 4 a 1 para o Flamengo, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Aos 21 minutos do segundo tempo, Belén Aquino converteu pênalti para diminuir a desvantagem colorada e alcançar a marca.

A maior artilheira neste recorte é a atacante Priscila. A jogadora, que agora defende o América-MÉX, marcou 48 vezes com a camisa do Inter. Na sequência, Fabi Simões e Shashá fecham o top 3, com 47 e 38 gols, respectivamente.

Gols históricos desde a reabertura

1º Gabi Costa — Estrela 0x1 Inter (Gauchão de 2017)

— Estrela 0x1 Inter (Gauchão de 2017) 100º Daiane Moretti — Inter 11x0 Estrela (Gauchão de 2018)

— Inter 11x0 Estrela (Gauchão de 2018) 200º Luana Spindler — Inter 16x0 João Emílio (Gauchão de 2019)

— Inter 16x0 João Emílio (Gauchão de 2019) 300º Jheniffer — Ponte Preta 1x6 Inter (Brasileirão de 2020)

— Ponte Preta 1x6 Inter (Brasileirão de 2020) 400º Wendy Carballo — Inter 10x0 Elite (Gauchão 2021)

— Inter 10x0 Elite (Gauchão 2021) 500º Biazinha — Elite 0x9 Inter (Gauchão de 2022)

— Elite 0x9 Inter (Gauchão de 2022) 600º Leticia Monteiro — Juventude 1x4 Inter (Gauchão de 2023)

— Juventude 1x4 Inter (Gauchão de 2023) 700º Belén Aquino — Flamengo 4x1 Inter (Brasileirão de 2025)

Maiores artilheiras desde a reabertura

48 gols — Priscila

47 gols — Fabi Simões

38 gols — Shashá

29 gols — Daiane Moretti

28 gols — Belén Aquino

Maiores goleadas desde a reabertura

João Emílio 0x25 Inter — Gauchão de 2019

— Gauchão de 2019 Inter 23x0 João Emílio — Gauchão de 2020

— Gauchão de 2020 Inter 16x0 João Emílio — Gauchão de 2019

— Gauchão de 2019 Inter 15x0 João Emílio — Gauchão de 2018

— Gauchão de 2018 Inter 15x0 Futebol com Vida — Gauchão de 2024

— Gauchão de 2024 Elite 0x15 Inter — Gauchão de 2024