Inter busca vitória sobre o Palmeiras para diminuir distância para o G-8 do Brasileirão Feminino 

Inter está sob o comando de Maurício Salgado. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas seguem sonhando com a classificação aos mata-matas do Brasileirão Feminino. O próximo compromisso será nesta segunda-feira (19), às 20h, diante do Palmeiras.

O confronto no Sesc Protásio Alves colocará frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na Série A-1. Enquanto o Inter iniciou a rodada na 12ª colocação, com 10 pontos, o Palmeiras estava em terceiro, com 20.

— A gente tem uma expectativa grande (para este jogo). Não diria que seria um resgate, mas eu digo que é uma situação muito do DNA do Inter: gostar de jogo grande. Sabemos que o momento é mais propício para o adversário em relação à pontuação, em relação à própria campanha que vem fazendo no campeonato, mas é um clássico do futebol feminino — enfatizou o técnico Maurício Salgado.

Para este duelo, o treinador pode ter algumas baixas importantes. A meia Rafa Mineira e as atacantes Myka e Julieta Morales foram ausências em alguns treinos da semana. A última é a artilheira colorada na temporada, com quatro gols.

— O que a gente pode falar é que se fosse amanhã (sábado) o jogo, elas não jogariam. Então, a gente conversa muito com o time. Estamos aqui para solucionar as situações, isso é inerente do futebol. Obviamente que gostaríamos que todo o elenco estivesse jogando, mas contamos com elas — afirmou o técnico Maurício Salgado, na sexta-feira.

De toda forma, o Inter terá de driblar as adversidades se quiser seguir sonhando com a classificação. A projeção é que sejam necessárias ao menos quatro vitórias nos próximos cinco jogos para avançar às quartas.