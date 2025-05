Inter bate Real Brasília, sai da zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino e põe fim à seca de vitórias 

Duelo ocorreu no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Lara Vantzen / Inter,Divulgação

As Gurias Coloradas enfim venceram em 2025. Depois de uma seca de 10 partidas, o Inter se reencontrou com a vitória ao bater o Real Brasília por 1 a 0, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino, nesta quinta-feira (1º), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

O Inter dominou as ações da partida e abriu o placar logo cedo. Aos 4 minutos da etapa inicial, de cabeça, Julieta Morales marcou o gol do jogo.

Com o resultado, o Inter volta a respirar e deixa a zona de rebaixamento da competição nacional, ocupando a 13ª colocação, com seis pontos. A equipe volta a campo no domingo (4), em confronto direto com o 3B da Amazônia, novamente no Sesc Campestre, visando se afastar ainda mais da degola e em busca da zona de classificação — os oito primeiros avançam às quartas.

Mudança anímica

Em sua estreia, o treinador Maurício Salgado fez mudanças pontuais no Inter para a partida. Para além das questões técnicas e táticas, notou-se logo de cara uma mudança anímica em relação as outras partidas da temporada. Ausência no Gre-Nal de segunda-feira (29), Capelinha voltou ao time, atuando como lateral-direita.

Precisando vencer e incentivadas pela torcida, as Gurias Coloradas foram pra cima do Real Brasília e tentaram impor seu jogo. Fez bem e conseguiu abriu o placar logo cedo. Aos 4 minutos, já na segunda cobrança de escanteio, Katrine cruzou na medida para Julieta marcar de cabeça. Um dos destaques do ano até aqui, a atacante uruguaia chegou ao seu terceiro gol no torneio.

Dali em diante, a equipe de Brasília tentou reagir, mas parou na zaga colorada, com destaque para a atuação de Fefa Lacoste, e nas defesas seguras da goleira Mayara. Assim, as visitantes pouco levaram perigo ao Inter, que demonstrou maturidade e segurança, sem deixar de pisar na área adversária e tentando chutes de longa distância. Só no primeiro tempo, foram cinco escanteios para o Colorado.

Atuação Madura

A primeira grande chance na etapa final foi novamente do Inter. No primeiro minuto, após boa jogada de Belém Aquino, a bola sobrou para Katrine que chutou forte e cruzado, tirando tinta da trave adversária.

As coisas começaram a ficar mais tensas para as Gurias Coloradas a partir dos 25 minutos da etapa final, quando o Real Brasília passou a pressionar mais. No entanto, assim, como no primeiro tempo, a defesa colorada foi bem.

Percebendo a necessidade em segurar a vitória, os colorados presentes no Sesc Protásio Alves passaram a cantar ainda mais forte. Surtiu efeito: o Inter seguiu tentando criar. Aos 33, Fefa soltou um foguete de fora da área, obrigando Tainá a fazer uma bela defesa para escanteio.

Minutos de tensão

Aos 45, logo depois da arbitragem sinalizar cinco minutos de acréscimo, um susto para a torcida colorada. Na entrada da área, Pity bateu forte e a bola parecia ter direção, mas passou raspando a trave.

No último minuto do jogo, uma falta no meio do campo e bola na área do Colorado. Capelina subiu mais alto que todo mundo e afastou. Foi a última chance do jogo, confirmando a primeira vitória do Inter na competição. Mesmo exaustas, as jogadoras coloradas celebraram efusivamente o resultado com seus torcedores.

Brasileirão Feminino — 8ª rodada — 1º/05/2025

Inter (1)

Mayara; Capelinha, Fefa Lacoste, Bruna Benites e Katrine; Jordana, Marzia (Gabi Moraes, 41'/2ºT) e Rafa Mineira (Pati, 17'/2ºT); Julieta Morales (Clara Guell, 28'/2ºT), Myka (Ketlin, 28'/2ºT) e Belén Aquino. Técnico: Maurício Salgado.

Real Brasília (0)

Tainá; Edna (De la Torre, INT), Hillary, Petra e Renata; Maiara (Isabela, 19'/2ºT), Baião (Manu, 27'/2ºT) e Pity; Primo (Giovana 19'/2ºT), Dani Silva e Kim (Katyelle, 40'/1ºT). Técnico: Dedê Ramos.

GOLS: Julieta Morales (4'/1ºT)

Julieta Morales (4'/1ºT) CARTÕES AMARELOS: Baião, Edna (R), Katrine, Rafa Mineira, Marzia e Capelinha (I)

Baião, Edna (R), Katrine, Rafa Mineira, Marzia e Capelinha (I) ARBITRAGEM: Jaqueline Blasius (SC), auxiliada por Artur Avelino Birk Preissler (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS));

Jaqueline Blasius (SC), auxiliada por Artur Avelino Birk Preissler (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)); LOCAL: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Produção: Leo Bender