Grêmio x 3B da Amazônia: tudo sobre o jogo da 12ª rodada do Brasileirão Feminino.

As Mosqueteiras enfrentam o 3B da Amazônia na próxima quarta-feira (21), às 19h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x 3B da Amazônia

Grêmio: Leticia Rodrigues; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Amanda Brunner (Jessica Peña), Daniela Montoya e Camila Pini; Giovaninha, Maria Dias e Gisele (Luana Spindler). Técnica: Thaissan Passos.

3B da Amazônia: Kelly; Natasha, Monique, Rayane e Dani; Gabi, Camila Arrieta, Sole Jaimes e Kika; Visu e Carla Nunes. Técnico: Wendell Coelho.

Arbitragem para Grêmio x 3B da Amazônia

Jaqueline Blasius (SC), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).

Onde assistir a Grêmio x 3B da Amazônia

O Grêmio transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Grêmio x 3B da Amazônia

Grêmio

As Mosqueteiras vêm de empate com o Bragantino. Na última rodada, ficaram no 1 a 1 com a equipe paulista e, por conta disso, permaneceram no 11º lugar, com 12 pontos.

Para este jogo, a técnica Thaissan Passos não poderá contar com a volante Bia Santos, que cumpre suspensão. A também volante Jessica Peña é dúvida, após ficar de fora do último jogo por sintomas gripais.

3B da Amazônia

O time manauara conquistou sua segunda vitória na Série A-1 na última rodada. O 3B da Amazônia venceu o Juventude por 2 a 1, chegou aos sete pontos e deixou a zona de rebaixamento.

Para este jogo, o técnico Wendell Coelho não poderá contar com a meia Duda, que terá de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo.

Ingressos para Grêmio x 3B da Amazônia

A entrada será gratuita.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.