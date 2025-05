Grêmio recebe o Bragantino em duelo direto pela zona de classificação do Brasileirão Feminino

Maria Dias é a artilheira do Grêmio no Brasileirão.

O Grêmio encara, neste domingo (18), o primeiro dos últimos cinco jogos da primeira fase do Brasileirão Feminino. O duelo contra o Bragantino é uma disputa direta pela zona de classificação. A bola rola às 16h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.