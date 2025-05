Grêmio perde para o Corinthians e acumula terceira derrota no Brasileirão Feminino

Mosqueteiras foram derrotadas em São Paulo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio perdeu para o Corinthians e acumulou a terceira derrota no Brasileirão Feminino. Na noite desta quinta-feira (1º), no Parque São Jorge, em São Paulo, as Mosqueteiras foram superadas pelas Brabas por 2 a 0 com gols de Jaqueline e Gabi Zanotti, ambos no segundo tempo.

No jogo desta quinta (1º), o Corinthians teve maior volume de jogo no campo ofensivo o tempo todo. A superioridade aumentou a partir da expulsão de Raissa Bahia, na reta final do primeiro tempo. No retorno do intervalo, o time paulista pressionou bastante e, embora a resistência do Tricolor, conseguiu marcar os gols da vitória na reta final.

Com o resultado, as Gurias Gremistas estacionaram na 12ª posição da competição, com sete pontos. A equipe da técnica Thaissan Passos venceu apenas uma vez no Brasileirão. Por outro lado, equipe paulista subiu para a 4ª posição, com 15 pontos.

Expulsão por reclamação

No primeiro tempo, o Corinthians dominou a partida e passou a maior parte do tempo no campo de ataque. Com finalizações de fora da área, as Brabas levaram perigo à meta da goleira Letícia, que conquistou a posição que era de Raissa.

O lance de maior perigo foi criado pelo time paulista com Duda Sampaio, enquanto as Mosqueteiras não conseguiram chegar ao ataque.

A situação ficou mais complicada para as Gurias Gremistas quando Raíssa Bahia foi expulsa. Ao retornar ao gramado após um atendimento médico sem autorização da arbitragem, ela recebeu dois cartões amarelos por reclamação e terminou expulsa.

Gols na reta final

No retorno para o segundo tempo, o Corinthians ampliou seu poderio ofensivo para buscar a vitória. Mais recuadas, as Gurias Gremistas foram resistentes.

Entretanto, aos 32 minutos, Jaqueline tabelou com Duda Sampaio, invadiu a área, driblou a goleira Letícia e mandou para o gol, fazendo 1 a 0 para as Brabas.

Na reta final, o Corinthians pressionou mais, e conseguiu ampliar o placar com Gabi Zanotti, aos 51 minutos, aproveitando um rebote de escanteio e fazendo 2 a 0.

Brasileirão Feminino — 8ª rodada — 1º/5/2025

Corinthians (2)

Nicole; Gi Fernandes (Paulinha, 40'/2º), Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Dayana Rodrígez (Gabi Zanotti, 13'/2º), Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Eudimilla (Andressa Alves, 13'/2º), Carol Nogueira (Jaqueline, 14'/2º) e Jhonson (Ariel Godoy, 22'/2º). Técnico: Lucas Piccinato.

Grêmio (0)

Letícia; Mónica Ramos, Tayla, Karol Arcanjo e Raissa Bahia; Jessica Peña (Amanda Brunner, 13'/2º), Bia Santos e Camila Pini (Shashá, 36'/2º); Drika (Katielle, INT), Giovaninha (Maria Dias, 27'/2º) e Gisele (Luana Spindler, 27'/2º). Técnica: Thaissan Passos.

GOLS: Jaqueline (C), aos 32min, e Gabi Zanotti (C), aos 51 min do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Raissa Bahia(G), Bia Santos (G), Duda Sampaio (C), Jhonson (C)

CARTÕES VERMELHOS: Raissa Bahia (G)

ARBITRAGEM: Rejane Caetano da Silva (RJ), auxiliada por Izabele de Oliveira (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP).

LOCAL: Parque São Jorge, São Paulo.