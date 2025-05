Grêmio goleia o 3B da Amazônia e fica próximo da zona de classificação no Brasileirão Feminino

Dani Barão celebra seu gol diante das visitantes. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio construiu sua maior vitória na competição e aumentou as chances de classificação no Brasileirão Feminino. Em partida realizada nesta quarta-feira (21), as Mosqueteiras golearam o 3B da Amazônia por 4 a 0, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O placar foi construído com gols de Dani Barão, Karol Arcanjo, Giovaninha e Shashá. A partida ainda ficou marcada pela estreia da atacante Júlia Martins pelo time profissional.

Com o resultado, o Tricolor sobe para a nona colocação, com 15 pontos — a um da zona de classificação. Agora, a equipe terá tempo para se preparar visando os próximos compromissos, por conta da paralisação do Brasileirão para a data Fifa. O jogo contra o Flu ocorre apenas em 6 de junho.

Formação tricolor

As Mosqueteiras foram a campo com uma formação mais ofensiva em relação ao time escolhido para enfrentar o Bragantino. Ao todo, a técnica Thaissan Passos promoveu três trocas, mas manteve o esquema tático 3-5-2.

O setor defensivo não teve alterações, com Leticia Rodrigues no gol, e a três zagueiras Mónica Ramos, Tayla e Karol Arcanjo.

A linha de cinco, por outro lado, teve duas mudanças. A volante Bia Santos, suspensa, deu lugar à meia Camila Pini. Enquanto a lateral-esquerda Katielle perdeu a vaga para a atacante Shashá. Além delas, também compuseram o setor: Dani Barão, Daniela Montoya e Raissa Bahia.

À frente, o ataque teve uma alteração. Giovaninha ganhou a companhia de Gisele, que marcou gol na última partida. A jovem da base substituiu Luana Spindler, que havia sido titular no último domingo.

Vantagem construída no primeiro tempo

O Grêmio iniciou a partida querendo fazer valer o favoritismo e, logo aos três minutos, teve sua primeira oportunidade, em finalização de Shashá, por cima da meta. Depois aos seis, quase construiu grande chance, em bola enfiada de Raissa Bahia que, por pouco, Gisele não conseguiu alcançar.

O 3B da Amazônia só respondeu aos nove minutos. Após cruzamento à área, Sole Jaimes apareceu livre para cabecear, mas mandou nas mãos da goleira Leticia.

O Tricolor seguia insistindo e, aos 12, teve uma outra chance. Depois de bola lançada, Giovaninha viu a goleira Kelly adiantada e arriscou, tentando encobri-la, mas faltou mira e a finalização saiu pela linha de fundo.

O time manauara, por sua vez, tentava forçar o erro do Grêmio na saída de bola e era assim que construía suas oportunidades. Aos 15, Mónica Ramos falhou e entregou a bola nos pés de Kika, mas a camisa 10 desperdiçou ao colocar muito força e mandou sobre a meta.

As Mosqueteiras seguiam empilhando oportunidades e voltaram a levar com perigo em jogadas de Raissa Bahia, Daniela Montoya e Camila Pini antes de balançar às redes.

Aos 37 minutos, porém, o Tricolor parou de bater na trave. Após cobrança de escanteio, a zagueira Tayla ajeitou de cabeça e Giovaninha apareceu para dar um toquezinho e encontrar Dani Barão. A lateral gremista bateu de primeira e estufou as redes.

À frente no placar, o Grêmio teve mais calma para seguir o jogo e ampliou o resultado aos 43. Após passe de Dani Barão, na entrada da área, Karol Arcanjo finalizou para o gol e encobriu a goleira Kelly.

Goleada concretizada na segunda etapa

O Grêmio voltou para o segundo tempo atento e, logo no início, voltou a balançar as redes. Aos três minutos, Dani Barão cruzou rasteiro para que Giovaninha aparecesse na pequena área e mandasse com o pé direito para o fundo das redes, transformando a vitória em goleada.

As Mosqueteiras eram imparáveis e, aos 12, voltaram a marcar. Giovaninha cruzou pela direita, a bola atravessou a área sem que ninguém conseguisse afastar, e sobrou para que Shashá finalizasse com o pé esquerdo para vencer a goleira Kelly e fazer o quarto.

A partir de então, o 3B da Amazônia não tinha mais forças para reagir e o Grêmio tinha o domínio completo do jogo. Com isso, pôde até proporcionar a estreia da atacante Júlia Martins entre as profissionais.

A cria da base, inclusive, teve oportunidade de marcar o quinto, aos 34 minutos. Em jogada de velocidade pelo lado esquerdo, Júlia Martins limpou a marcação e bateu de pé direito sobre a meta.

Antes de se encerrar o jogo, as atacantes Giovaninha e Yamila Rodríguez ainda tiveram chances de ampliar, mas ambas colocaram muita força e isolaram as finalizações. De toda forma, o Grêmio saiu do CT Hélio Dourado com uma grande vitória que aumenta as esperanças de classificação.

Brasileirão Feminino — 12ª rodada — 21/5/2025

Grêmio (4)

Leticia Rodrigues; Mónica Ramos, Tayla e Karol Arcanjo (Brito, 32'/2ºT); Dani Barão, Camila Pini (Yamila Rodríguez, 12'/2ºT), Daniela Montoya (Katielle, 32'/2ºT), Raissa Bahia (Júlia Martins, 32'/2ºT) e Shashá; Giovaninha e Gisele (Amanda Brunner, 12'/2ºT). Técnica: Thaissan Passos.

3B da Amazônia (0)

Kelly; Natasha (Camila Arrieta, INT), Monique, Rayane (Jeniffer, 8'/2ºT) e Dani (Allana, 35'/2ºT); Gabi, Giovana, Sole Jaimes e Kika; Visu (Paulinha, INT) e Carla Nunes (Giselinha, 41'/2ºT). Técnico: Wendell Coelho.

Gols: Dani Barão (G), aos 37, e Karol Arcanjo (G), aos 43, do primeiro tempo; Giovaninha (G), aos 3, e Shashá (G), aos 12, do segundo tempo.

Local: CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul;

Cartão amarelo: Sole Jaimes (3B);

Arbitragem: Jaqueline Blasius (SC), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).

Próximo jogo

Sexta-feira, 6/6 — 19h

Fluminense x Grêmio

Moça Bonita, no Rio de Janeiro