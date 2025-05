Grêmio encara reta decisiva do Brasileirão Feminino ainda de olho na classificação

Tricolor terá mais um jogo decisivo. Caroline Motta / Grêmio, Divulgação

O Grêmio vai para mais um jogo decisivo na reta final da primeira fase do Brasileirão Feminino.

Nesta quarta-feira (20), o duelo contra o 3B da Amazônia será a chance de somar pontos e seguir sonhando com a possibilidade de classificação às quartas de final.

O duelo, válido pela 12ª rodada, será às 19h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A conquista dos três pontos é imprescindível para a equipe ainda ter chances matemáticas de terminar dentro do G-8.

As Mosqueteiras ocupam a 11ª posição na tabela de classificação, com 12 pontos. A diferença para o Z-8 é de três pontos.

A equipe manauara é o primeiro time fora do Z-2, com sete pontos e tenta garantir a permanência na elite.

Mudança na escalação

A técnica Thaissan Passos, mais uma vez, não poderá repetir a escalação por um problema recorrente: expulsões. Na última rodada, no empate contra o Bragantino, a meia Bia Santos foi advertida com cartão vermelho e precisará cumprir suspensão.

O Grêmio chegou a oito expulsões em 12 partidas na temporada. Para formar o meio-campo, ainda há uma dúvida sobre a situação de Jessica Peña. A colombiana foi ausência no último jogo em função de um quadro gripal.

Assim, uma provável formação do Grêmio tem Leticia Rodrigues; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Amanda Brunner (Jessica Peña), Daniela Montoya e Camila Pini; Giovaninha, Maria Dias e Gisele (Luana Spindler).

"Lutar até o final"

Mesmo após os dois empates recentes, em que deixou escapar pontos, o Grêmio mantém a esperança de garantir uma das oito vagas à próxima fase. O discurso é de mobilização até a última rodada.

— Vamos lutar até o final. Não estamos confortáveis com essa situação e todos os jogos estão sendo uma final há muito tempo — apontou a técnica Thaissan Passos após o 1 a 1 com o Bragantino.

A partida desta quarta-feira será a última antes de uma pausa no torneio nacional. Por conta da data Fifa, o elenco gremista terá um período de 16 dias até rodada seguinte, somente no dia 6 de junho, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.