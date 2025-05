Grêmio cede empate para o Bragantino e não consegue se aproximar do G-8 no Brasileirão Feminino

Grêmio, de Luana Spindler, segue longe da zona de classificação. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio desperdiçou mais uma chance de se aproximar da zona de classificação do Brasileirão Feminino. Em partida válida pela 11ª rodada, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Bragantino, neste domingo (18), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As Mosqueteiras chegaram a sair na frente, graças à estrela de Gisele. Mas, mais uma vez, não conseguiram segurar o resultado e viram Paulina, de pênalti igualar para as visitantes. A partida ainda teve a expulsão de Bia Santos, no segundo tempo.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 12 pontos e segue distante da zona de classificação, no 11º lugar. São três a menos do que o Bragantino, primeiro no G-8, mas duas vitórias a menos do que o time paulista. Ou seja, nem se vencer o 3B da Amazônia na quarta-feira (21), o Tricolor estará entre os oito melhores.

Formação tricolor

Grêmio foi a campo com mudança no esquema tático. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A técnica Thaissan Passos promoveu quatro alterações no time e optou pela mudança de esquema tático: do 4-3-3 para o 3-5-2. Com isso, a goleira Leticia Rodrigues teve uma linha de três zagueiras à sua frente, com Karol Arcanjo ganhando uma oportunidade entre as 11, ao lado de Tayla e Mónica Ramos.

O meio de campo foi povoado com Bia Santos ganhando a companhia de Daniela Montoya (voltando ao time titular) e Raissa Bahia (que vinha atuando como lateral esquerda). Nas alas, as escolhidas foram Dani Barão e Katielle (outra novidade entre as 11).

À frente, mais uma modificação: Giovaninha atuou ao lado de Luana Spindler em sua primeira partida como titular na temporada.

O jogo

Primeiro tempo terminou zerado em Eldorado do Sul. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O primeiro tempo não foi de grandes oportunidades para nenhum dos lados. Mandante, o Grêmio detinha a posse de bola, mas não conseguia chegar com perigo à área do Bragantino e, inclusive, viu as adversárias criarem a primeira oportunidade.

Logo no minuto inicial, Catalina cobrou falta pelo lado direito de ataque e exigiu a primeira defesa de Leticia Rodrigues. O Grêmio tentou responder aos 5, quando Bia Santos arriscou da entrada da área, após passe de Giovaninha, mas mandou sobre a meta.

O Bragantino voltou a ter chance, e construiu sua melhor oportunidade aos 14. Após falta cobrada por Catalina, Ana Carla cabeceou e mandou na trave.

A partir de então, as Mosqueteiras dominaram o jogo, mas não souberam aproveitar a posse de bola. Foram duas finalizações fracas, nas mãos de Thalya, com Luana Spindler e Raissa Bahia. E outro chute isolado, também com a centroavante gremista, Luana.

O Grêmio foi ter sua melhor oportunidade apenas aos 45 minutos, na qualidade individual de Giovaninha. Pelo lado esquerdo, a atacante gremista invadiu a área, passou pela zagueira e finalizou de pé direito. Mas a goleira Thalya apareceu para fazer grande defesa e impedir a vantagem tricolor.

Etapa final

A partir da entrada de Gisele, o Grêmio era mais perigoso em suas chegadas à área. Logo aos 3, a atacante fez grande jogada pela direita e cruzou para que Giovaninha aparecesse sozinha na área e finalizasse, mandando por cima do gol.

O Tricolor voltou a ter boa chance aos 19, em falta cobrada por Katielle nas proximidades da área. A bola foi muito próxima à área, mas saiu pela linha de fundo.

Em seu melhor momento no jogo, o Grêmio teve de lidar com mais uma expulsão, a oitava da temporada. Após falta em Catalina, a volante Bia Santos foi advertida com o segundo cartão amarelo e, portanto, teve de ir para o vestiário mais cedo. Mas isso não impediu que a estrela de Gisele brilhasse. Foi a partir de sua entrada que o jogo mudou, e o gol não poderia sair dos pés de outra atleta.

Aos 23, a zagueira Stella furou em bola no meio de campo, Gisele fez a interceptação e partiu em velocidade rumo à área. Cara a cara com a goleira Thalya, ela não desperdiçou e, de pé direito, estufou as redes do Bragantino.

O Grêmio voltou a se atrapalhar aos 33, quando, após bate e rebate na área, a bola desviou no braço da zagueira Tayla. A árbitra Charly Wendy assinalou pênalti a favor do Bragantino, que Paulina cobrou com perfeição: bola para a esquerda e goleira para a direita.

A partir de então, o time paulista começou a gostar do jogo e voltou a levar perigo aos 37. Após bola cruzada à área, Isa Rangel venceu a disputa e cabeceou próximo à trave direita gremista. Três minutos depois, foi a vez de Dos Santos arriscar de pé esquerdo, mas parar na goleira Leticia, que conseguiu espalmar.

As Mosqueteiras responderam aos 42 quando, após jogada de Gisele, Maria Dias recebeu sozinha na área. A atacante finalizou, mas a bola carimbou na defesa e saiu pela linha de fundo, selando o empate em 1 a 1.

Brasileirão Feminino — 11ª rodada — 18/5/2025

Grêmio (1)

Leticia Rodrigues; Mónica Ramos, Karol Arcanjo e Tayla; Dani Barão, Bia Santos, Daniela Montoya (Amanda Brunner, 32'/2ºT), Raissa Bahia (Maria Dias, 20'/2ºT) e Katielle (Shashá, 20'/2ºT); Luana Spindler (Gisele, INT) e Giovaninha (Drika, 43'/2ºT). Técnica: Thaissan Passos.

Bragantino (1)

Thalya; Stella, Débora (Catarina, 45'/2ºT) e Laura Valverde; Tamires, Carol Tavares (Dos Santos, 32'/2ºT), Ana Carla (Vivian, 20'/2ºT), Lelê (Emelli, 20'/2ºT) e Catalina; Thayslane (Isa Rangel, 32'/2ºT) e Paulina. Técnico: Humberto Simão.

Gols: Gisele (G), aos 23 minutos do segundo tempo; Paulina (B), aos 33 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Dani Barão, Bia Santos (G); Catalina, Thayslane (B)

Cartão vermelho: Bia Santos (G)

Local: CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul;

Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Mateus Oliverio Rocha (RS).

Próximo jogo

Quarta-feira, 21/5 — 19h

Grêmio x 3B da Amazônia

CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul