Goleira do Grêmio projeta últimas rodadas do Brasileirão: "Vamos brigar até o final"; assista

Agora, a equipe gremista está há um ponto do G-8 e, basicamente, depende apenas de si para avançar aos mata-matas.

No novo episódio do Resenha das Gurias, a goleira Letícia fala sobre os objetivos para a temporada, a busca pela classificação no torneio nacional e a responsabilidade de assumir a posição que foi de Lorena, atual titular da Seleção Brasileira.