Flamengo x Inter: tudo sobre o jogo da 12ª rodada do Brasileirão Feminino.

As Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo na próxima quinta-feira (22), às 15h, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Flamengo x Inter

Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Chai; Djeni, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Mariana e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Inter: Mayara; Capelinha, Bianca Martins (Leticia Debiasi), Gi Santos e Katrine; Jordana, Marzia, Pati Llanos e Rafa Mineira; Belén Aquino e Clara Güell. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Flamengo x Inter

Marianna Nanni Batalha (SP), auxiliada por Thayse Marques Fonseca (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ).

Onde assistir a Flamengo x Inter

O Sportv anuncia a transmissão.

Como chegam Flamengo x Inter

Flamengo

As Meninas da Gávea vêm em uma crescente no campeonato. Desde a chegada da técnica Rosana Augusto, ainda não perderam: são quatro vitórias e um empate, que deixam a equipe na sexta colocação, com 20 pontos.

O jogo também será o primeiro do Flamengo contra o técnico Maurício Salgado, ex-comandante da equipe.

Inter

As Gurias Coloradas também vêm em processo de retomada na Série A-1. Desde a mudança no comando técnico são três empates e duas vitórias, que deixam o Inter na 12ª colocação, com 11 pontos.

Para este jogo, o técnico Maurício Salgado não poderá contar com a zagueira Fefa Lacoste, suspensa. Além dela, são quatro dúvidas: a lateral Eskerdinha, a volante Myka, a atacante Julieta Morales e a zagueira Bruna Benites, todas entregues ao departamento médico.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.