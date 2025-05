Ferroviária x Juventude: tudo sobre o jogo da 12ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam a Ferroviária na próxima quarta-feira (21), às 19h, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Ferroviária x Juventude

Ferroviária: Luciana; Kati, Monique, Rafa Soares (Andressa) e Fátima Dutra; Nicoly, Micaelly e Julia Beatriz; Darlene, Vendito e Millene Fernandes. Técnica: Jéssica de Lima.

Juventude: Renata May; Grazi, Carla Cruz, Bell Silva e Maiza Piovezan; Leka, Alice e Dani Venturini; Jaielly, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Ferroviária x Juventude

Jenifer Alves de Freitas (RJ), auxiliada por Giovanni Crescencio (SP) eHenrique Perinelli Oliveira (SP) .

Onde assistir a Ferroviária x Juventude

A Ferroviária anuncia a transmissão em seu canal no YouTube.

Como chegam Ferroviária x Juventude

Ferroviária

As Guerreiras Grenás vêm de quatro jogos sem vitória na Série A-1. Na última rodada, o time paulista perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1. Com isso, permaneceu com 21 pontos, mas caiu para o quinto lugar.

Para este jogo, a Ferroviária não poderá contar com a zagueira Luana, suspensa pelo terceiro amarelo. Além dela, a também zagueira Andressa é dúvida, após ter saído machucada do último jogo.

Juventude

As Gurias Jaconeras sofreram sua oitava derrota na última rodada do Brasileirão. Com o tropeço para o 3B da Amazônia, o Alviverde entrou na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos.

Para este jogo, o Juventude não poderá contar com a zagueira Bruna Emília, suspensa pelo terceiro cartão amarelo.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.