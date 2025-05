Em noite de golaços, Inter empata com o Palmeiras pelo Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas empataram mais uma vez no Brasileirão Feminino. Depois de saírem perdendo para o Palmeiras, viraram o jogo, mas deixaram as paulistas fazerem o 2 a 2 na noite desta segunda-feira (19) no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Bruna Benites e Belén Aquino marcaram os gols do Inter. Enquanto Amanda Gutierres e Andressinha fizeram os do time palmeirense.

Com o resultado, a equipe de Maurício Salgado chegou ao quinto jogo seguido sem perder, mas segue na parte de baixo da tabela do campeonato. Agora, soma 11 pontos na 12ª colocação, a quatro do Bragantino, primeiro time no G-8.

O Inter volta a campo na próxima quinta-feira (22), contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. As cariocas ocupam a sexta posição, dentro da zona de classificação para as quartas de final do campeonato.

Baixas antes da bola rolar

O técnico Maurício Salgado precisou fazer duas trocas na equipe titular. Myka, com torção no tornozelo, e Julieta Morales, com desconforto muscular, ficaram de fora da partida contra o time paulista. Katrine e Clara Güell ganharam as vagas para o duelo. O treinador teve uma nova baixa, minutos antes do jogo começar, Eskerdinha sentiu um desconforto e foi substituída por Pati Lllanos.

O jogo

A primeira oportunidade surgiu dos pés de Yoreli Rincón. A camisa 10 do Palmeiras cruzou, mas a bola foi direto para o gol, com Mayara espalmando para escanteio. Na cobrança, Andressinha botou na área, na cabeça de Amanda Gutierres. A artilheira do Brasileirão tocou de cabeça e abriu o placar para as paulistas no Sesc Campestre, logo aos dois minutos de partida.

A camisa 9 palmeirense teve mais uma chance para marcar pela segunda vez na partida. No entanto, adiantou muito a bola, que acabou nas mãos da goleira colorada.

A chance colorada surgiu aos oito minutos. Belén Aquino bateu falta na área, Fefa Lacoste se antecipou à marcação e tocou ao lado do gol defendido por Kate Tapia. O empate das Gurias Coloradas veio cinco minutos depois. Katrine mandou o escanteio para a área, Bruna Benites cabeceou, a bola desviou na defesa palmeirense e morreu no fundo das redes do Palmeiras.

Bruna Benites foi a autora do primeiro gol do Inter na partida. Lara Vantzen Kempfer / Inter / Divulgação

O Inter voltou a assustar aos 18 minutos. Em mais uma cobrança de falta para a área, Bruna Benites, desequilibrada, tocou por cima do gol de Tapia. O Palmeiras respondeu, na sequência. Amanda Gutierres recebeu em profundidade e bateu, com Mayara quase botando a bola contra a própria meta.

Se quase falhou, um minuto depois, a goleira salvou. Soll, sozinha dentro da área, bateu de canhota, com May defendendo em dois tempos.

O técnico Mauricio Salgado, que já tinha desfalques, perdeu mais uma jogadora ainda no primeiro tempo. Bruna Benites, após choque com a atleta do Palmeiras, pediu para deixar o gramado. Gi Santos entrou na vaga da capitã das Gurias Coloradas.

Aos 41, Mayara salvou o Inter mais uma vez. Stefanie se antecipou a Gi Santos no meio da área e tocou de cabeça, com a goleira colorada fazendo uma grande defesa de mão trocada, impedindo o segundo das palmeirenses.

Golaços na segunda etapa

Para a segunda etapa, a técnica Camilla Orlando fez duas trocas na equipe: Stefanie e Rhay Coutinho saíram para as entradas de Lais Melo e Greicy.

As Gurias Coloradas não demoraram para virar a partida. Na melhor característica de Belén Aquino, a uruguaia marcou o segundo gol do Inter no jogo. Aos seis, a camisa 11 ganhou na velocidade de Pati Maldaner, driblou a goleira Kate Tapia e tocou para o fundo da rede.

Confira o gol de Belén Aquino:

O empate, no entanto, veio na mesma velocidade e beleza. Andressinha aproveitou uma bola rebatida para a entrada da área e arriscou. A bola da camisa 20 foi quase no ângulo de Mayara, fazendo, aos oito, 2 a 2 no Sesc Campestre.

O Palmeiras voltou a assustar a goleira colorada. Espinales dominou na intermediária, conduziu a bola e chutou. A bola passou raspando o gol das gaúchas. Aos 17, Andressinha achou Amanda Gutierres dentro da área. A camisa 9 passou da perna esquerda para a direita e, quando bateu, tirou demais, mandando para fora.

Aos 23, contra-ataque rápido do Palmeiras. Tainá Maranhão arrancou pelo lado direito e tocou para Laís Melo. A jogadora do time paulista pegou de primeira, mas mandou longe do gol das Gurias Coloradas.

O Inter chegou a marcar o terceiro gol. Ketlin achou Belén Aquino nas costas da defesa palmeirense. A uruguaia deslocou a goleira Kate Tapia, mas o auxiliar Cassio Pires Dornelles assinalou impedimento da camisa 11.

Maurício Salgado e Camilla Orlando fizeram trocas nas equipes em busca do gol de desempate. Apesar de tentarem, os times esbarraram na falta de pontaria das suas atacantes, deixando a igualdade no placar.

Confira a narração dos gols do Inter na partida:

Brasileirão Feminino — 11ª rodada — 19/05/2025

Inter (2)

Mayara; Capelinha, Fefa Lacoste, Bruna Benites (Gi Santos, 30’/1ºT) e Katrine (Bianca, 33’/2ºT); Jordana, Marzia, Rafa Mineira (Mayara Vaz, 33’/2ºT) e Pati Llanos (Ketlin, 17’/2ºT); Belén Aquino e Clara Güell. Técnico: Maurício Salgado.

Palmeiras (2)

Kate Tapia; Fe Palermo, Pati Maldaner, Espinales e Rhay Coutinho (Laís Melo, INT); Soll, Andressinha (Dudinha, 36’/2ºT) (Ana Júlia, 48’/2ºT), Yoreli (Yngrid, 20‘/2ºT) e Tainá Maranhão; Stefanie (Greicy, INT) e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Gols: Amanda Gutierres (P), aos dois, e Bruna Benites (P), aos 13 minutos do 1ºT; Belén Aquino (I), aos seis, e Andressinha (P), aos oito do 2ºT;

Cartões amarelos: Fefa Lacoste (I)

Arbitragem: Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Ariela Duarte da Silveira (RS) e Cassio Pires Dornelles (RS).

Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Próximo jogo

Domingo, 22/5 — 15h

Flamengo x Inter

Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro