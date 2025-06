Dudinha celebra os dois gols pelo Brasil contra o Japão: "Vou lembrar para o resto da minha vida"

Jogadora de 19 anos balançou as redes duas vezes no primeiro tempo.

Na vitória por 3 a 1 diante do Japão, nesta sexta-feira (30), a Seleção Brasileira Feminina teve a jovem Dudinha, de 19 anos, como principal destaque. A jogadora do São Paulo marcou dois gols no primeiro tempo e balançou as redes pela primeira vez na seleção.