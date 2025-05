Cria da base do Inter comemora estreia pelo profissional : "Sentimento de gratidão"

Sarah tem 18 anos e integra as categorias de base desde 2022. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A partida contra o Flamengo, na última quinta-feira (22), marcou um momento especial na história da zagueira Sarah, das Gurias Coloradas. Com 18 anos, a atleta atuou pela primeira pela equipe profissional.

Ao longo da temporada, a defensora já vinha aparecendo nas listas de relacionadas do Inter. Com isso, pôde se preparar para o momento.

— Eu estava bem confiante, tinha em mente que em algum momento iria receber a oportunidade de estrear. O fato de ser relacionada para os jogos me ajudou a entender que a oportunidade poderia chegar a qualquer hora. Então, eu tinha que manter o foco para, assim que estreasse, fazer o meu papel e ajudar a equipe — contou a zagueira, em entrevista a ZH.

Nas categorias de base do Inter desde 2022, Sarah entrou no jogo aos 37 minutos do segundo tempo, para substituir Capelinha. A oportunidade veio no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro.

— Me senti realizada, sentimento de gratidão imenso. Estar no profissional ainda é muito novo para mim, mas me sinto realizada por estar tendo essa experiência e muito grata por desfrutar de tudo isso — falou.

Com a camisa das Gurias Coloradas, Sarah já conquistou os títulos de Brasileirão e Gauchão, ambos na categoria sub-17. Ao todo, são 34 jogos e cinco gols entre Libertadores sub-14, Liga de Desenvolvimento sub-16, Brasileirão sub-17, Gauchão sub-17, Copa São Paulo sub-20 e Brasileirão sub-20.

Sequência no profissional

Junto da equipe principal, Sarah voltará a ter oportunidades após a data Fifa. O Inter volta a campo em 7 de junho, contra o América-MG, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.