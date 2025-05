Conmebol divulga tabela de jogos da Seleção na Copa América Feminina

Seleção é a maior vencedora da competição. (Lucas Figueiredo/CBF)

Está definido o caminho de jogos da Seleção Brasileira na Copa América Feminina. A estreia na fase de grupos será contra a Venezuela, no dia 13 de julho, em Quito, no Equador. A competição garante vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia. Enquanto o Grupo A tem Equador, Argentina, Chile, Uruguai e Peru.

Na fase inicial, os times se enfrentam dentro das chaves e os dois primeiros colocados avançam às semifinais. Então, o líder do Grupo A enfrenta o vice-líder do Grupo B, e vice-versa.

Partidas para testes

Até a viagem para o Equador, o técnico Arthur Elias fará testes em diversos amistosos. Nesta data Fifa, serão duas partidas contra o Japão. A primeira está marcada para o dia 30, no Itaquerão.

Posteriormente, as seleções irão se enfrentar novamente no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, no dia 2 de junho, em Bragança Paulista.

Em junho, já há amistoso marcado contra a França. A partida será no dia 27, no Estádio dos Alpes, no país europeu.

Vaga para os Jogos Olímpicos

O torneio no Equador irá garantir vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 para a campeã e vice. Ainda serão mais três vagas para os Jogos Pan-Americanos de 2027, que ficarão com o terceiro, quarto e quinto colocado.

É importante destacar que, caso o Peru termine entre os cinco primeiros, a sexta seleção estará no Pan. A equipe peruana já tem presença garantida por sediar o evento.

Sede da Seleção

O Brasil irá disputar todos os jogos na primeira fase no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, casa do Aucas. O local está situado a uma altitude de aproximadamente 2.850 metros acima do nível do mar.

1ª rodada

13/7, 19h: Brasil x Venezuela

2ª rodada

16/7, 16h: Bolívia x Brasil

3ª rodada

Seleção Brasileira folga na rodada

4ª rodada

22/7, 19h: Paraguai x Brasil

5ª rodada

25/7, 19h: Brasil x Colômbia

Chaveamento até a final

A Conmebol já definiu o caminho até a final. O chaveamento prevê os jogos da semifinal para os dias 28 e 29 de julho. A equipe campeã será conhecida no dia 2 de agosto.

Semifinal

28/7, 19h: 1º Grupo A x 2º Grupo B (Estádio Rodrigo Paz Delgado)

29/7, 19h: 1º Grupo B x 2º Grupo A (Estádio Rodrigo Paz Delgado)

Disputa de terceiro lugar

1°/8, 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado

Final