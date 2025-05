Como será a disputa da Copa do Brasil Feminina

Copa do Brasil Feminina começa a ser disputada nesta quarta-feira (28).

A Copa do Brasil voltará a ser disputada após nove anos . A competição nacional terá a participação de 64 times nesta temporada, e será iniciada nesta quarta-feira (28).

O Rio Grande do Sul será representado por quatro times: Brasil de Farroupilha, Grêmio, Inter e Juventude. Como disputa a Série A-3, o rubro-verde entra na primeira fase. Os outros três gaúchos, que estão na elite do Brasileirão, ingressam apenas na terceira etapa .

Zero Hora detalha as principais informações da competição. Confira abaixo.

Fórmula de disputa

Toda a competição será realizada no formato mata-mata, em jogo único — os mandos e os confrontos serão definidos por sorteio. Em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Na fase inicial , apenas os 32 times da Série A-3 e ntrarão em campo, enfrentando-se entre si. Depois, na etapa seguinte, os classificados duelarão com as 16 equipes da Série A-2.

Houve, ainda, uma etapa preliminar , entre Juventude-SE e Paraíso-TO, para definir quem ficaria com uma vaga na primeira fase. O time sergipano venceu nos pênaltis , por 4 a 3, e conquistou sua vaga para a Copa do Brasil.

Supercopa do Brasil

O campeão da Copa do Brasil garantirá vaga na Supercopa do Brasil em 2026, onde enfrentará o vencedor do Brasileirão 2025.