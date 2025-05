Como comprar ingressos para os amistosos da Seleção Feminina? Veja vídeo

O primeiro jogo está marcado para esta sexta-feira (30), às 21h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 100 e podem ser adquiridos através do site http://selecaofeminina.soudaliga.com.br/ .

Depois, na próxima segunda-feira (2) , as seleções se reencontram no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 20h . Para este duelo, os ingressos custam de R$ 50 a R$ 70, e estão sendo vendidos no https://brasil.futebolcard.com/ .

Os dois amistosos são preparatórios para a Copa América, que se inicia em julho, no Equador. Após os testes com o Japão, ainda está previsto um jogo contra a seleção francesa, no dia 27 de junho, fora do país.