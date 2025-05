CBF anuncia data da convocação da Seleção Feminina para amistosos no Brasil

Seleções voltarão a se enfrentar na Arena Itaquera. (Staff Images Woman / CBF)

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (7), a data da próxima convocação da Seleção Feminina para dois amistosos no Brasil, diante do Japão. A lista de atletas será revelada na próxima semana.

O evento está marcado para a terça-feira (13), a partir das 12h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A primeira partida amistosa será ainda neste mês. No dia 30, o encontro entre Brasil e Japão será no Itaquerão.

Posteriormente, as seleções irão se enfrentar no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, no dia 2 de junho, em Bragança Paulista.

Os dois jogos fazem parte da preparação para a disputa da Copa América, principal compromisso neste ano. A competição será realizada entre julho e agosto, no Equador.

Mais um amistoso programado