Bruna Benites é homenageada por completar 150 jogos com a camisa do Inter

Defensora é a segunda jogadora com mais partidas com a camisa colorada. Lara Vantzen / SC Internacional

Antes do confronto contra o Palmeiras pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino, a zagueira Bruna Benites foi homenageada pelo Inter por chegar à marca de 150 jogos com a camisa das Gurias Coloradas.

A defensora de 39 anos alcançou o número na partida contra o 3B da Amazônia na nona rodada. No entanto, recebeu a placa das mãos de Luiza Parreiras, gerente do futebol feminino da equipe, no primeiro jogo em casa, nesta segunda (19).

Ela é a segunda jogadora com mais partidas pela equipe, atrás apenas de Isa Haas — com 161 —, que deixou o Colorado ao término da temporada 2024.

Bruna tem, até o momento, 151 jogos, com 11 gols marcados e participou das principais campanhas do departamento feminino colorado. Ela foi vice-campeã brasileira em 2022 e venceu três títulos gaúchos (2019, 2021 e 2023).

A zagueira desembarcou para defender o Inter em 2019 depois de uma passagem pelo Guangdong Huijun, da China, em 2018.