Brasileirão Feminino: como foi a nona rodada e como está situação dos times gaúchos

Rodada foi encerrada nesta segunda-feira (5). (Staff Images/ CBF)

A nona rodada do Brasileirão Feminino foi encerrada nesta segunda-feira (5). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

As três equipes gaúchas entraram em campo ainda no domingo (4). Jogando novamente em casa, no Sesc, o Inter chegou a segunda vitória consecutiva. O resultado veio diante do 3B da Amazônia. O único gol do jogo foi marcado por Julieta Morales.

Com o resultado, a equipe colorada chegou aos nove pontos e subiu para a 12ª colocação.

Duelo gaúcho

Grêmio somou a segunda vitória no Brasileirão. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

A rodada também reservou o encontro entre Grêmio e Juventude, pela primeira vez na elite do Brasileirão. No Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Tricolor venceu por 3 a 1.

Os gols da partida foram anotados por Giovaninha, Valeria Paula e Amanda Brunner, do lado do Grêmio, e Milena, pelo Juventude. Todos eles na etapa final.

Na tabela, as Mosqueteiras chegaram aos 10 pontos, subindo para a 11ª posição. A equipe da Serra, por sua vez, está na 14ª colocação, somando cinco pontos.

Novidade na liderança

O encerramento da nona rodada decretou um novo líder no Brasileirão: o Cruzeiro. A equipe comandada por Jonas Urias goleou o Real Brasília, nesta segunda-feira (5), por 3 a 0. Com o resultado, chegou aos 23 pontos e assumiu a ponta.

Jogos da nona rodada

Palmeiras 1x2 São Paulo

Ferroviária 1x2 Flamengo

América-MG 3x1 Fluminense

Inter 1x0 3B da Amazônia

Bragantino 1x0 Sport

Grêmio 3x1 Juventude

Corinthians 5x1 Bahia

Real Brasília 0x3 Cruzeiro

