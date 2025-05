Brasileirão Feminino: como foi a 12ª rodada e qual é a situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na 12ª rodada. Rebeca Reis / CBF/Divulgação

A 12ª rodada do Brasileirão Feminino terminou nesta quinta-feira (22). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

Na quarta-feira (21), as Mosqueteiras foram as primeiras a entrar em campo, e venceram. Atuando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grêmio goleou o 3B da Amazônia por 4 a 0. Os gols foram de Dani Barão, Giovaninha, Shashá e Karol Arcanjo.

Com o triunfo, o Tricolor chegou aos 15 pontos e finalizou a rodada na 10ª colocação. A diferença do Grêmio para o G-8 é de um ponto.

Ainda na quarta, o Juventude sofreu sua oitava derrota na Série A-1. Diante da Ferroviária, na Fonte Luminosa, o Alviverde perdeu por 2 a 0, com Darlene e Natalia Vendito balançando as redes.

O resultado manteve o Juventude com seis pontos e na penúltima colocação. O primeiro time fora do Z-2 é o 3B da Amazônia, com sete.

Por fim, nesta quinta-feira, foi a vez de as Gurias Coloradas entrarem em campo. Contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, foram goleadas por 4 a 1. Ju Ferreira, Djeni, Fernanda e Leidiane marcaram para o rubro-negro. Belén Aquino descontou para o clube gaúcho.

Sendo assim, o Inter permaneceu com 11 pontos e na 12ª colocação. A diferença para a zona de classificação é de cinco pontos.

Extremos da tabela

O Cruzeiro, que venceu o Palmeiras, manteve a liderança da Série A-1 e segue como o único classificado de maneira antecipada às quartas de final. O time mineiro soma 32 pontos e está isolado na ponta.

Por outro lado, Sport e Juventude seguem no Z-2. Os times têm seis e dois pontos, respectivamente.

Agora o campeonato entra numa pausa por conta da data Fifa. As partidas serão retomadas em junho, com a 13ª rodada tendo seus confrontos entre 6 e 9 do próximo mês.

Jogos da 12ª rodada

Bragantino 2x2 Fluminense

São Paulo 5x0 Real Brasília

América-MG 0x1 Corinthians

Grêmio 4x0 3B da Amazônia

Ferroviária 2x0 Juventude

Flamengo 4x1 Inter

Palmeiras 0x1 Cruzeiro

Sport 0x2 Bahia

Próxima rodada