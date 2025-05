Brasileirão Feminino: como foi a 11ª rodada e qual é a situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na 11ª rodada. Ale Torres / Staff Images Woman/ CBF

A 11ª rodada do Brasileirão Feminino terminou nesta segunda-feira (19). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

No último domingo (18), as Esmeraldas perderam para o 3B da Amazônia, por 2 a 1, em Manaus. O gol alviverde foi marcado por Alice. Enquanto o time manauara balançou as redes com Carla Nunes e Duda Batista.

Com o resultado, o Juventude entrou na zona de rebaixamento. Agora é o penúltimo colocado, com seis pontos.

As Mosqueteiras também entraram em campo no domingo. No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, empataram com o Bragantino em 1 a 1. Gisele marcou para o Grêmio, e Paulina igualou para as Bragantinas.

O empate deixou o Tricolor na 11ª colocação. Agora, com 12 pontos somados e a três do G-8.

Por fim, nesta segunda-feira (19), as Gurias Coloradas também empataram, mas em 2 a 2. Atuando no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, balançaram as redes com Bruna Benites e Belén Aquino. Enquanto Amanda Gutierres e Andressa igualaram para as Palestrinas.

Com o resultado, o Inter permanece no 12º lugar. Agora, são 11 pontos somados e quatro de distância para o G-8.

Extremos da tabela

O Cruzeiro, que venceu a Ferroviária, manteve a liderança da Série A-1 e confirmou a classificação antecipada às quartas de final. O time mineiro soma 29 pontos e está isolado na ponta.

Por outro lado, Sport e Juventude seguem no Z-2. Os times têm seis e dois pontos, respectivamente.

Jogos da 11ª rodada

Fluminense 1x2 Flamengo

Cruzeiro 3x1 Ferroviária

Corinthians 4x0 Sport

Bahia 1x2 São Paulo

Real Brasília 1x1 América-MG

3B da Amazônia x Juventude

Grêmio 1x1 Bragantino

Inter 2x2 Palmeiras

Próxima rodada