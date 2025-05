Brasil x Peru: escalações, onde assistir e horário pelo Sul-Americano Feminino sub-17

Brasil x Peru: tudo sobre o jogo da segunda rodada do hexagonal no Sul-Americano Feminino sub-17. - / Arte GZH

O confronto entre Brasil e Peru, pela segunda rodada do hexagonal do Sul-Americano Feminino sub-17, será às 21h30min desta quinta-feira (15). A partida ocorre no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

O Brasil abriu o hexagonal empatando com o Paraguai, em 1 a 1. Enquanto o Peru iniciou a segunda fase com derrota para a Colômbia, por 3 a 0. Confira as principais informações sobre a partida.

Escalações para Brasil x Peru

Brasil: Morganti; Allyne, Andreyna, Júlia Pereira e Pepê; Carol Melo, Dulce Maria e Evelin; Maria Eduarda, Gabi Push e Yngrid Piauí. Técnica: Rilany Silva.

Peru: Kaylle An; Ariana Valeria, Aldana Costa, Fátima Huaylupo e Mía Sophia; Dominic Camyla, Brisa Fabiana e Emilia Consiglieri; Khloe Rose, Alba Sofía e Aldana Guadalupe. Técnica: Fiorella Valverde.

Arbitragem para Brasil x Peru

Ainda não divulgada pela Conmebol.

Onde assistir a Brasil x Peru

O SporTV anuncia a transmissão.

Campanha do Brasil

A seleção brasileira se classificou ao hexagonal com uma campanha 100%. Na fase inicial, venceu Peru (2 a 0), Bolívia (5 a 0), Uruguai (1 a 0) e Equador (5 a 1), e ficou na liderança do Grupo B.

Fórmula de disputa do Sul-Americano Feminino sub-17

O torneio de base ocorre na Colômbia, de 1º a 25 de maio. Dez seleções participaram da primeira fase, e seis classificaram-se à segunda etapa: Chile, Equador, Brasil, Paraguai, Colômbia e Peru.

No hexagonal, as seleções se enfrentam em turno único e a que somar mais pontos será campeã. As quatro primeiras também carimbam passaporte para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada neste ano, no Marrocos.

O Brasil é pentacampeão do Sul-Americano sub-17. Os títulos foram conquistados em 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024.

Lista de convocadas do Brasil

Goleiras

Josi - Grêmio

Morganti - Corinthians

Laterais

Bela - Beach FC (EUA)

Mari - São Paulo

Isadora Rech - Inter

Zagueiras

Andreyna - Ferroviária

Marina - São Paulo

Allyne - Grêmio

Dany - Corinthians

Meio-campistas

Júlia Pereira - São Paulo

Julinha - Corinthians

Carol Melo - Corinthians

Martha Rajo - Inter

Pepê - Corinthians

Gabi Rolnik - Benfica (POR)

Dulce Maria - Corinthians

Atacantes

Ravenna - Fortaleza

Maria - Grêmio

Gabi Push - Ferroviária

Yngrid Piauí - Inter

Evelin - Santos