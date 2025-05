Brasil goleia o Peru e assume liderança do Sul-Americano Feminino sub-17

Brasil está invicto na competição sul-americana. Nelson Terme / CBF/Divulgação

O Brasil conquistou sua primeira vitória no hexagonal do Sul-Americano Feminino sub-17. Na noite desta quinta-feira (15), a seleção brasileira goleou o Peru por 4 a 0, com gols de Gabi Pusch, Gabi Rolnik, Martha e Maria. O duelo foi realizado no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

A seleção brasileira abriu o placar logo aos 4 minutos. A atacante Gabi Pusch, da Ferroviária, recebeu na entrada da área e bateu de primeira, no cantinho da goleira peruana, para começar a construir a quinta vitória na competição.

O segundo gol não demorou muito para ser marcado. Aos 8, foi a vez da meio-campista Gabi Rolnik, do Benfica, mandar para o fundo das redes, após falha da defesa peruana.

A vitória virou goleada aos 47 minutos do primeiro tempo, quando a meia Martha, do Inter, limpou a marcação e mandou por entre as pernas da goleira. Era o terceiro da seleção brasileira.

Na etapa final, o Brasil empilhou oportunidades de balançar as redes. Mas só conseguiu voltar a marcar aos 43 minutos. A atacante Maria, do Grêmio, passou por duas marcadoras na área, bateu de pé esquerdo e mandou no canto esquerdo da goleira. Estava decretava a vitória brasileira.

O Brasil foi escalado pela técnica Rilany Silva com: Josi; Allyne, Mariana (Mari), Dany e Isadora Rech; Bela, Gabi Rolnik (Yngrid Piauí), Martha e Giovana Iseppe (Maria Eduarda); Gabi Pusch e Evelin (Dulce Maria).

Situação brasileira

Com a vitória desta quinta, o Brasil assumiu a liderança do hexagonal, com quatro pontos. A pontuação é a mesma de Colômbia e Equador, no entanto, a seleção brasileira fica à frente pelos critérios de desempate: tem melhor saldo de gols do que os adversários.

O Brasil volta a campo no próximo domingo (18), às 21h30min, contra o Equador. O jogo também será realizado no Estádio Pascual Guerrero.

Fórmula de disputa do Sul-Americano Feminino sub-17

Brasil é pentacampeão do Sul-Americano Feminino sub-17. Nelson Terme / CBF/Divulgação

O torneio de base ocorre na Colômbia, de 1º a 25 de maio. Dez seleções participaram da primeira fase, e seis classificaram-se à segunda etapa: Chile, Equador, Brasil, Paraguai, Colômbia e Peru.

No hexagonal, as seleções se enfrentam em turno único e a que somar mais pontos será campeã. As quatro primeiras também carimbam passaporte para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada neste ano, no Marrocos.

O Brasil é pentacampeão do Sul-Americano sub-17. Os títulos foram conquistados em 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024.

Próximos jogos do Brasil

domingo (18/5), 21h30min: Equador x Brasil

quarta (21/5), 19h30min: Brasil x Chile

sábado (24/5), horário a definir: Colômbia x Brasil

Campanha do Brasil

Primeira fase

Brasil 2x0 Peru

2x0 Peru Bolívia 0x5 Brasil

Uruguai 0x1 Brasil

Brasil 5x1 Equador

Hexagonal

Brasil 1x1 Paraguai

Brasil 4x0 Peru

Artilharia do Brasil*

5 gols: Evelin

3 gols: Maria Eduarda

2 gols: Gabi Pusch

1 gol: Dany

1 gol: Allyne

1 gol: Ravenna

1 gol: Julinha

1 gol: Pietra

1 gol: Gabi Rolnik

1 gol: Martha