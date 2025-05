Brasil-Far sofre derrota e terá duelo decisivo na próxima rodada do Brasileirão Feminino A-3

Equipe gaúcha entrou em campo pela segunda rodada. Gustavo Oliveira / Coritiba

O Brasil de Farroupilha sofreu sua primeira derrota na disputa do Brasileirão Feminino A-3 neste domingo (4). O revés veio para o Coritiba, por 1 a 0, pela segunda rodada da competição. A equipe decidirá a classificação no duelo decisivo contra o Toledo.

Na partida realizada no CT Bayard Osna, no Paraná, o único gol foi anotado na parte final do primeiro tempo. Em jogada pelo lado esquerdo, Rafa Vargas venceu a marcação e cruzou para a área. Miracatu se desvencilhou da marcação e cabeceou para o fundo das redes.

Com o 1 a 0, o Coritiba assumiu a liderança do Grupo 4, com 100% de aproveitamento em duas rodadas. O time está praticamente assegurado nas oitavas de final.

O Brasil-Far, por sua vez, estacionou nos três pontos e está na terceira colocação. A pontuação é a mesma do Criciúma, segundo colocado, que asseguraria a segunda vaga, neste momento, pelo critério de saldo de gols.

Na próxima e última rodada, a equipe voltará a atuar no Rio Grande do Sul. O duelo será contra o Toledo no domingo (11), às 15h, nas Castanheiras, pela terceira rodada, valendo a classificação.

Regulamento

Nesta edição, os 32 times participantes estão divididos em oito grupos. As equipes se enfrentam dentro das chaves, em turno único, para definir os classificados à próxima etapa. Ao término das três rodadas, avançarão aos mata-matas os dois primeiros de cada grupo.