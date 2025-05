Brasil enfrenta o Japão em primeiro amistoso da data Fifa 

Brasil realizou a preparação no CT do Corinthians.

A Seleção Brasileira segue em preparação para a disputa da Copa América. Durante a data Fifa, a equipe comandada por Arthur Elias enfrentará o Japão por duas vezes. O primeiro jogo ocorre nesta sexta-feira (30), às 21h30min, na Arena do Corinthians .

Com mais de 26 mil ingressos vendidos de maneira antecipada, a expectativa é que o torcedor empurre o Brasil rumo à vitória diante da quinta melhor seleção feminina do mundo.

— Estou muito feliz, acho que a Neo Química já foi palco de vários jogos importantes e, mais uma vez, vamos estar atuando em um jogo muito importante para a Seleção. Então, obviamente, a gente fica muito feliz e esperamos que o público compareça — enfatizou a zagueira Isa Haas, do Cruzeiro.

O Japão será o segundo adversário do Brasil na temporada. Na última data Fifa, em abril, a Seleção enfrentou os Estados Unidos também em duas oportunidades: uma vitória (2 a 1) e uma derrota (2 a 0). Agora, o foco é total para sair com saldo positivo dos novos testes.

— É um adversário muito qualificado, a gente sabe disso. Acho que é uma das melhores equipes (do mundo) , e também muito inteligente . Temos estudado bastante e nos preparado para enfrentá-las — alertou a atacante Jheniffer, do Tigres-MÉX.

Após o amistoso desta sexta, as seleções se reencontram na segunda-feira (2), às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Todos os testes são preparatórios para a Copa América, que se inicia em julho, no Equador.