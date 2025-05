Brasil empata com o Chile e cai para o quarto lugar no Sul-Americano Feminino sub-17

Brasil só venceu uma vez no hexagonal. Nelson Terme / CBF/Divulgação

O Brasil empatou com o Chile, em 2 a 2, pela penúltima rodada do hexagonal no Sul-Americano Feminino sub-17. A partida foi realizada na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Francisco Rivera Escobar, em Palmira, na Colômbia.

As chilenas chegaram a abrir 2 a 0, com Catalina Muñoz e Penelope Manson. Mas as brasileiras buscaram a igualdade com Gabi Pusch e Ravenna.

Com o resultado, o Brasil cai para a quarta colocação do hexagonal, com seis pontos. Para ser campeã, a seleção terá de vencer a Colômbia e torcer por empate entre Paraguai e Equador para ser campeã. Todos os jogos ocorrem no sábado (24).

De toda forma, a seleção brasileira já garantiu a classificação antecipada à Copa do Mundo sub-17. A competição ocorre em novembro, no Marrocos.

Fórmula de disputa do Sul-Americano Feminino sub-17

Brasil vem de dois empates em sequência. Nelson Terme / CBF/Divulgação

O torneio de base ocorre na Colômbia, de 1º a 25 de maio. Dez seleções participaram da primeira fase, e seis classificaram-se à segunda etapa: Chile, Equador, Brasil, Paraguai, Colômbia e Peru.

No hexagonal, as seleções se enfrentam em turno único e a que somar mais pontos será campeã. As quatro primeiras também carimbam passaporte para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada neste ano, no Marrocos.

O Brasil é pentacampeão do Sul-Americano sub-17. Os títulos foram conquistados em 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024.

Próximo jogo do Brasil

Sábado (24/5), horário a definir: Colômbia x Brasil

Campanha do Brasil

Primeira fase

Brasil 2x0 Peru

2x0 Peru Bolívia 0x5 Brasil

Uruguai 0x1 Brasil

Brasil 5x1 Equador

Hexagonal

Brasil 1x1 Paraguai

Brasil 4x0 Peru

4x0 Peru Equador 0x0 Brasil

Brasil 2x2 Chile

Artilharia do Brasil*

5 gols: Evelin

3 gols: Maria Eduarda

3 gols: Gabi Pusch

2 gols: Ravenna

1 gol: Dany

1 gol: Allyne

1 gol: Julinha

1 gol: Pietra

1 gol: Gabi Rolnik

1 gol: Martha