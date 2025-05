Brasil de Farroupilha vence o Toledo e se classifica na Copa do Brasil Feminina 

Brasil de Farroupilha está classificado. Divulgação / Brasil-Far

O Brasil de Farroupilha está na segunda fase da Copa do Brasil Feminina. O time rubro-verde garantiu a classificação ao vencer o Toledo, por 3 a 1, na tarde desta terça-feira (28). A partida foi realizada no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, no Paraná.

A equipe gaúcha abriu o placar logo na etapa inicial, com Ingrid e Larissa Amaral balançando as redes. Depois, no segundo tempo, o Brasil de Farroupilha confirmou o avanço com gol de Emmily Karla. O Toledo diminuiu a desvantagem com Giovana Polidoro, ainda nos primeiros 45 minutos.

Agora, o rubro-verde está garantido na segunda fase. O adversário será conhecido através de sorteio da CBF, agendado para a próxima segunda-feira (2). O que se sabe é que o Brasil de Farroupilha terá pela frente algum time da Série A-2.

Regulamento da Copa do Brasil

A competição que volta ao calendário do futebol feminino reúne 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.