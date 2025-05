Brasil de Farroupilha perde para o Pérolas Negras e sai em desvantagem no Brasileirão Feminino A-3

O Brasil de Farroupilha não conseguiu fazer valer o fator local e saiu em desvantagem da partida de ida das oitavas de final do Brasileirão Feminino A-3 . Em duelo realizado neste domingo (18), o rubro-verde perdeu para o Pérolas Negras por 2 a 1, no Estádio das Castanheiras.

O time carioca construiu a vantagem com Andrezinha, aos 8 do primeiro tempo, e Juliana Ramos, no primeiro minuto da etapa final. Enquanto o Brasil de Farroupilha descontou com Carol Pescoço, aos 36 do segundo tempo.