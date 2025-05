Atacante do Grêmio é convocada pela seleção da Argentina mais uma vez

Atleta estará à disposição do Grêmio para o duelo contra o 3B da Amazônia, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão Caroline Motta / Grêmio, Divulgação

Yamila Rodríguez, atacante do Grêmio, foi convocada mais uma vez para a seleção da Argentina, assim como havia sido em abril. A atleta vai defender as cores do seu país em dois amistosos contra a Austrália, que ocorre nos dias 26 de maio e 3 de junho.

O período é de data Fifa. Portanto, mesmo com a convocação, a atleta não será desfalque para as Mosqueteiras.

Pelo Grêmio, Yamila ainda pode estar em campo nesta quarta-feira (21), às 19h, diante do 3B da Amazônia, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O Tricolor mira a zona classificatória — os oito primeiros — nesta rodada.

Depois disso, haverá uma pausa no torneio nacional. Com isso, as Mosqueteiras só voltarão a campo no dia 6 de junho, diante do Fluminense, fora de casa.

Experiência de Yamila

Aos 27 anos, Yamila possui um grande histórico defendendo a seleção argentina, onde atua desde as categorias de base. Pelo seu país, ela foi artilheira do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20 em 2015.

A estreia na equipe principal ocorreu em 2018, durante a Copa América Feminina, e no ano seguinte foi vice-campeã dos Jogos Pan-Americanos. Em 2022, foi artilheira da Copa América com seis gols em seis jogos e chegou a ser indicada ao prêmio de Melhor Jogadora do Mundo no Globe Soccer Awards. No ano seguinte, foi convocada para a Copa do Mundo Feminina da FIFA.

A última participação da jogadora na sua seleção foi nos amistosos contra o Canadá, nos dias 4 e 8 de abril deste ano, quando já pertencia ao Grêmio. Até o momento, Yamila soma 47 jogos e 12 gols com a camisa do seu país.