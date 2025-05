Atacante da Seleção fala sobre amistosos no Brasil contra o Japão: "Muito ansiosa para esses jogos"

Gio Queiroz é uma das nove atacantes à disposição de Arthur Elias. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira se prepara para os próximos compromissos da data Fifa. Em São Paulo, as convocadas por Arthur Elias farão dois amistosos contra o Japão.

O primeiro duelo ocorre nesta sexta-feira (30), às 21h30min, na Arena do Corinthians. Depois, na segunda-feira (2), as seleções se reencontram no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 20h.

— Estou muito empolgada, muito feliz, até porque eu nunca joguei em um clube aqui (no Brasil), só com a Seleção. Estou muito contente e muito ansiosa para esses jogos. A nossa torcida dá muita energia para nós — avaliou a atacante Gio Queiroz.

A jogadora do Atlético de Madrid voltou a receber oportunidades na Seleção com Arthur Elias. Com 21 anos, ela é tida como uma das promessas da nova geração, e trocará experiências com outras jovens destaques nesta data Fifa.

— Eu cheguei na Seleção muito nova, mas tive a sorte de ter companheiras que me ajudaram muito. Vendo a Jhonson (19 anos) e a Dudinha (19 anos), eu quero ajudá-las, até porque estou aqui mais tempo. E agora eu tenho a Marta também, que é referência, e ajuda cada uma de nós — enfatizou.

Com uma mescla entre experientes como Marta (39 anos) e Gio Queiroz, a Seleção segue se preparando para a disputa da Copa América. Os testes serão contra as japonesas, atuais quintas colocadas no ranking da Fifa.

— Eu acho que a gente estuda todos os adversários. Sabemos que o Japão tem um time muito organizado, elas se mexem muito bem com e sem a bola. Então, estamos preparadas para o jogo e estamos estudando elas bastante — destacou a atacante.